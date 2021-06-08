DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Makaron damat Macron’un hikâyesi'
Tarihe geçti! Tek doğumda 10 bebeği oldu
Çukur final izle | Çukur 131. bölüm tek parça takılmadan HD izle
'Bosna Kasabı' Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
''İsrailli firma, Suudi Arabistan'a casusluk teknolojisi satıyor''
Kübra Par: “Muhalif kesim sevinirken, iktidar kanadında tuhaf bocalama”
Kamuran Çörtük kimdir? Kamuran Çörtük nerede? Kamuran Çörtük şirketleri hangileri?
Araştırma: “Pandemi nedeniyle her iki gençten biri gelecekten umutsuz”
İngiltere’de Müslüman aileye ırkçı tehdit
Mehmet Cengiz kimdir? Cengiz Holding sahibi kim? Mehmet Cengiz nereli ve kaç yaşında?
Bakan Selçuk'tan 'LGS'de benzer soru' açıklaması
Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre vaka sayısı
Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı yüzde 50 arttı
Azerbaycan, bir Ermeni askerini gözaltına aldı
Kars'ta üzücü kaza

Tarihe geçti! Tek doğumda 10 bebeği oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde, tek doğumda 10 bebek dünyaya getiren Gosiame Thamara Sithole, Guinness rekorunu kırdı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
08.06.2021 17:45:08
Tarihe geçti! Tek doğumda 10 bebeği oldu

Ulusal Basın kuruluşu IOL News'in haberine göre, 37 yaşındaki Sithole, geçen ay Fas'ta 9 bebek doğuran Halimae Cisse'nin "tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren anne" unvanının yeni sahibi oldu.

Haberde, 7 erkek ve 3 kız dünyaya getiren rekortmen anne ile bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ayrıca Sithole çiftinin 6 yaşında ikiz kız çocuklarına sahip olduğu kaydedildi.

Sithole, doğum sonrası basına yaptığı açıklamada şaşkınlığı dile getirdi.

Rekortmen anne, ultrason sonuçlarına göre 8 bebek beklerken, 10 bebek dünyaya getirmiş olmanın kendisi için de inanması güç bir durum olduğunu ifade etti.

Efako Makgatho Sağlık Bilimleri Üniversitesi TIp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dini Mawela ise yaptığı açıklamada, bunun son derece nadir rastlanabilecek bir durum olduğunu, bu tür vakaların genellikle doğurganlık tedavilerinden kaynaklandığını söyledi.

Mawela, yüksek riskli hamilelik süreci nedeniyle Sithole'un bebeklerinin gelecek birkaç ayı kuvözde geçireceklerini bildirdi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş