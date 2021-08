Kuytul’dan ‘PCR testi’ yorumu: ‘Böyle saçmalık mı olur, bu diktatörlüktür’

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, bir süre önce duyuruluna zorunlu PCR testine ilişkin yorumda bulundu. Twitter hesabından youtube kanalında yaptığı açıklamanın videosunu paylaşan Kuytul, ‘böyle saçmalık mı olur, her gün test mi yapacağız’ dedi

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, PCR testi zorunluluğuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Adana Valiliğinin aldığı karar ile PCR testi göstermeden etkinliklere katılma olmayacakmış. Yarın basın açıklaması yapacaksınız, onun için de test isteyecekler. Her yerde test mi göstereceğiz?

Hem "aşı zorunlu değil" diyorlar hem de zorluyorlar. Hatta maddi manevi zorluyorlar.”

‘Böyle saçmalık mı olur, bu resmen diktatörlüktür'

Kuytul, youtube sayfasında yayımlanan videoda ise şu ifadeleri kullandı;

“Sağlıklı olduğunu haftada iki defa test yaparak ispat hiç öyle kolay bir şey değil. Tam fiyatını bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla 200 TL civarında. Haftada iki defa, ayda şu kadar, yılda şu kadar. Bir ailenin hepsini hesap edecek olsan servet. Böyle saçmalık mı olur, bu resmen diktatörlüktür. Bu resmen baskıdır. Her seferinde nereden test yapılacak? Bunun kestirme yolunu bulursunuz, bir cihaz bulursunuz, teşhis edebiliyorsanız o şekilde yaparsınız.

‘Her yerde kavga çıkar'

Adana Valiliği de diğer valiliklerden önce her halde bir adım atmak istiyor. Süper vali olmak mı istiyor, ne istiyor Adana Valisi? Kimsenin düşünmediğini düşünen vali olmak mı istiyor? Çok vali geldi geçti vali bey, sen de gelip geçersin. Bu kadar heyecanlı olma. Yarın basın açıklaması yapacaksın, orada da diyecekler ki testini göster. Her tarafta test mi göstereceğiz yahu. Niyetiniz olay çıkarmaksa buyurun… her gün test mi göstereceğiz. Diktatör müsünüz nesiniz yahu siz? Başka valilikler de böyle kararlar alırsa, bunun sonu her tarafta kavgadır. Sinemada, konserde, otobüse binerken, uçakta kavga, her yerde kavga çıkacak."

