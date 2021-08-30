Kurbanlıklar nasıl kesilmelidir?

Kurban kesimi özellikle Kurban bayramında yapılan ibadetlerden biridir. Birçok vatandaş senenin bu gününde kurban ibadetini yapmak için heyecanla beklemektedir. Bu süreçte kurban kesimi ile alakalı soruların olan vatandaşlar özellikle internet üzerinden çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Peki kurbanlıklar nasıl kesilir? Kurban kesilirken elektrik şoku veyahut narkoz kullanılır mı? Kurbanlıklar kesilirken hangi dua veyahut ayet okunur? Kurbanlıklar ne zaman kesilmelidir?

Kurban kesimi özellikle Kurban bayramında yapılan ibadetlerden biridir. Birçok vatandaş senenin bu gününde kurban ibadetini yapmak için heyecanla beklemektedir. Bu süreçte kurban kesimi ile alakalı soruların olan vatandaşlar özellikle internet üzerinden çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Peki kurbanlıklar nasıl kesilir? Kurban kesilirken elektrik şoku veyahut narkoz kullanılır mı? Kurbanlıklar kesilirken hangi dua veyahut ayet okunur? Kurbanlıklar ne zaman kesilmelidir?

Kurban ibadeti birçok müslüman için oldukça önemli görülen ibadetlerden biridir. Yapılan ibadetle ihtiyaç sahiplerinin et ihtiyacının giderilmesi ve arada oluşturulan kardeşlik ortamı bu ibadeti oldukça özel kılmaktadır. Bu süreçte müslümanlar kurbanlarını en hassas ve doğru şekilde kesmek için oldukça özen göstermektedirler. İşte tüm detayları ile kurbanlıklar nasıl kesilir? sorusunun cevabı…

Kurbanlar nasıl kesilmelidir? Kurban kesilirken elektrik şoku veya narkoz kullanılır mı?

İslam dininde herhangi bir canlıya zarar vermek tasvip edilmeyen davranışlardandır. Bu noktada Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V) da kurban kesim sürecinde hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini bildirmiştir (Bkz. Müslim, Sayd ve Zebâih, 57; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 12).

Kurban bilindik klasik yöntemlerle kesileceği gibi farklı yöntemler kullanılarak da kesim işlemi gerçekleştirilebilir. Bu noktada kesim esnasında hayvanın yaşayacağı acıyı azaltmak için uygulanan elektrik şoku ya da narkoz gibi uygulamalar dinen caiz olarak görülür. Bu işlemlerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus hayvanın şok etkisindeyken canlı olması gerekmektedir. Eğer hayvan şok etkisinden dolayı öldüyse bu hayvandan kurban olmaz ve eti de yenmez (DİYK 24. 02. 2010 tarihli karar; bkz. Mecma'u'l-Fıkh, Karârât ve Tevsıyât, 28 Haziran-3 Temmuz 1997 tarihli Karar, s. 314-318). Bir hayvanın kurban olarak kesilmesi ve kesilen kurbanın etinin yenebilmesi için hayvanın canlı olması gerekmektedir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 133).

Kurban kesilirken hangi dua/ayet okunur?

Kurban ibadetine başlarken öncelikle kurbanı kesecek kişi Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele getirir. Bu önemli bir noktadır çünkü eğer kurbanı kesen kişi kasten besmele getirmezse Hanefi mezhebine göre bu hayvanın eti kesinlikle yenmez. Eğer kurbanı kesen kişi bir anlık bir dalgınlık nedeniyle besmeleyi getirmeyi unutursa, kesilen bu hayvanın eti yenir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şafii mezhebine göre durum Hanefi mezhebinden biraz farklıdır. Şafi mezhebi kasti olsun veya olmasın besmele getirilmeden kesilen hayvanın etinin yenilmesinde sıkıntı görmez (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Daha sonra kurban kesilme esnasında üç defa olmak üzere Bismillahi Allah-u Ekber denilir ve şu ayet-i kerimeler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En'âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim.” (En'âm, 6/79)

Kurban ne zaman kesilmelidir?

Kurban kesim işlemi genellikle bayram namazı kılındıktan sonra kesilmeye başlanabilir. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra kesim işlemlerine başlanabilir. Hanefi mezhebine göre kurban kesim işlemi bayramın üçüncü günü akşam namazına kadar devam eder. Bu süreç boyunca vakit farketmeksizin kurban kesimleri gerçekleştirebilir fakat kurbanın gündüz kesilmesi daha makbul olarak görülür (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Şafi mezhebinde ise durum farklılık göstermektedir. Bu mezhebe göre kurban kesim işlemi bayramın son günü gün batımı gerçekleşinceye kadar devam eder (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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