'Korkmaz mahkemede susma hakkını kullandı'

Avusturya'da Türkçe yayımlanan Yeni Vatan Gazetesi yayıncısı Birol Kılıç, BBC Türkçe'ye açıklamasında, Sezgin Baran Korkmaz'ın hakim karşısında susma hakkını kullandığını, mahkemenin iade talebinin incelenmesi amacıyla tutukluluk süresinin 5 Temmuz'a kadar uzatılması kararı aldığını söyledi.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, hakkındaki iade taleplerinin değerlendirilmesi için 5 Temmuz'a kadar tutuklu kalması kararı alındığı öğrenildi.

Avusturya'da Türkçe yayımlanan Yeni Vatan Gazetesi (Neue Heimat Zeitung) yayıncısı Birol Kılıç, Viyana Ağır Ceza Mahkemesi yetkilisine atfen BBC Türkçe'ye açıklamasında, Sezgin Baran Korkmaz'ın hakim karşısında susma hakkını kullandığını, mahkemenin iade talebinin incelenmesi amacıyla tutukluluk süresinin 5 Temmuz'a kadar uzatılması kararı aldığını söyledi.

Avukatları, Sezgin Baran Korkmaz'ın, "suç gelirlerinin aklandığını bilmesine rağmen sessiz kalmak" iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alındığını söylemişti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, BBC Türkçe'ye açıklamasında müvekkilinin Türkiye'de yargılanmak istediğini söyledi. Korkmaz'ın 14 günlük tutukluluk süresince itiraz hakkı bulunuyor.

ABD'de devam eden dava ve mallara el koyma kararı

ABD'nin Utah eyaletinde görülen davada, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Türkiye'deki mal varlıklarına 'kara para aklandığı' iddiasıyla savcılık tarafından yapılan el koyma talebi ve Avusturya'daki hukuki süreç ile ilgili gelişmelerin Korkmaz'ın durumunda belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Avukatları, Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanmasının eski dosyayla bağlantılı yeni bir dava olduğunu söylemişti.

ABD'nin Utah eyaletinde görülen mevcut davada savcılık, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlığına 'kara para aklandığı' iddiasıyla el koyma talebinde bulundu.

BBC Türkçe'nin kamuya açık mahkeme tutanakları, belgeler, avukatlar ve davayı yakından takip edenlerden edindiği bilgilere göre ABD'de savcılığın Utah Mahkemesi'ne 17 Haziran'da ilettiği aralarında SBK Holding'in şirketlerinin, mülklerinin ve hesaplarının da bulunduğu 'el konulması talep edilen mal varlıkları listesine' ilişkin kararın 23 Ağustos'taki duruşmada alınması bekleniyor.

Mahkemede el konulması için listeye ek maddeler eklenmesine yönelik daha önce yapılan bazı talepleri, sanıklardan Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) itirazları üzerine "iddialar ile mülkler arasındaki bağa dair yeterli delil bulunamadığı" gerekçesiyle reddedilmiş, ek deliller sunulması talebinde bulunulmuştu.

Utah Mahkemesi'nde görülen davada, Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston Kardeşler ile Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzgyan) vergi bağlantıları ve Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırarak elde ettikleri paraları nasıl akladıkları inceleniyor.

BBC Türkçe'nin ulaştığı belgeye göre savcılık, 17 Haziran 2021'de söz konusu dava dosyasındaki baş sanık Dermen'in, Sezgin Baran Korkmaz ile ortak olduğu SBK USA Inc şirketinin tüm malvarlıklarına el konulmasını istedi.

Savcılık talebinde, "listelediği tüm mülklerin ve varlıkların, dolandırıcılık ve kara para aklama yoluyla elde edildiğini ispat edebileceğini" iddia etti.

Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede, Sezgin Baran Korkmaz'a ve şirketine ait el konulması talep edilen mal varlıkları arasında, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi'ne gönderilen yaklaşık 8 milyon dolar, SBK Holding AŞ ve sanıklar veya SBK Holding kontrolü altındaki kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler, SBK Holdins USA Inc tarafından devredilen onlarca milyon dolar, Bodrum'daki Kervansaray Hotels, Sezgin Baran Korkmaz'a ait TC-YYA kuyruk numaralı Bombardier Global özel jeti, Setap (Blane) Teknoloji'ye ait Beylerbeyi, Ortaköy ve Kuruçeşme'deki arsalar, SBK'ya ait bir yat da var.

Davada, Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston ailesi ve Dermen, ABD'deki şirketlerinin, 2010-2016 yılları arasında "yenilenebilir biyoyakıt üretip sattığına" dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlanıyor.

Mahkeme belgelerinde "vergi teşviki kullanılarak usulsüzlük sonucu elde edilen gelirlerin yaklaşık 134 milyon dolarlık kısmının da Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de sahibi ve bağlantılı olduğu şirketlere gönderdiği" öne sürülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.