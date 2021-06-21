On binlerce insan, Jeff Bezos'un geri dönmemesi için kampanya başlattı

On binlerce insan, 20 Temmuz'da 11 dakikalık yolculukla uzaya gidecek olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un geri dönmemesi için bir imza kampanyasına katıldı. Kampanyanın açıklamasında sadece, 'Milyarderler var olmamalı. Dünya'da da uzayda da. İkinci seçeneği seçiyorlarsa orada kalmalılar' ifadesi yer aldı.