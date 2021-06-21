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On binlerce insan, Jeff Bezos'un geri dönmemesi için kampanya başlattı

On binlerce insan, 20 Temmuz'da 11 dakikalık yolculukla uzaya gidecek olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un geri dönmemesi için bir imza kampanyasına katıldı. Kampanyanın açıklamasında sadece, 'Milyarderler var olmamalı. Dünya'da da uzayda da. İkinci seçeneği seçiyorlarsa orada kalmalılar' ifadesi yer aldı.

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Google News - Timeturk
21.06.2021 16:09:21
On binlerce insan, Jeff Bezos'un geri dönmemesi için kampanya başlattı

20 Temmuz'da Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve kardeşi Mark, açık artırmanın kazananıyla birlikte New Shephard'ın ilk insanlı uçuşuyla uzaya gidecek. On binlerce insan, 11 dakikalık yolculukla uzaya gidecek olan Bezos'un geri dönmemesi için bir imza kampanyasına katıldı.

"Jeff Bezos'un Dünya'ya dönmesine izin vermeyin" kampanyasına şu ana kadar 40 binden fazla insan imza attı. 

Kampanyanın açıklamasında sadece, "Milyarderler var olmamalı. Dünya'da da uzayda da. İkinci seçeneği seçiyorlarsa orada kalmalılar" ifadesi yer aldı.

Blue Origin'den geçen haftalarda yapılan açıklamada Bezos kardeşlerin açık artırmanın kazananıyla New Shephard'da olacağı belirtildi. 

Texas eyaletindeki El Paso'nun 100 mil kadar uzağındaki Van Horn'daki komuta merkezinden fırlatılacak New Shephard'ın uçuşu yaklaşık 30 dakika sürecek. New Shephard, uzayın sınırına ulaştıktan sonra 3 dakika kadar süzülecek ve daha sonra kapsül dünyaya inecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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