Gazeteci Sevil Nuriyeva İsmayılov, ABD/AB ülkeleri ile Rusya arasında tırmanan gerilimin Karadeniz bölgesinde ulaştığı son noktayı değerlendirirken bu duruma NATO üyelerinin nasıl baktığını değerlendirdi

Karadeniz'de sular ısınıyor

Deniz Meltemi 2021 tatbikatı ile NATO-Rusya gerilimi ciddi boyuta taşınıyor. Ruslar tehlikeli provokasyon olarak tanımlamakta bu girişimi. Ukrayna'nın da katılacağı tatbikatın nasıl bir amaç güttüğüne bakmamız lazım tabii ki.

Ukrayna Devlet Başkanı Zlenski'nin NATO'ya Ukrayna'yı alın çağrısına olumlu yanıtlar zamanında geldi tabii ki. Lakin bunun o kadar kolay oluşmasının mümkün olacağını yakın vadede beklemek yanıltabilir.

Ruslar bu yeni durumu Anglo Sakson ittifakın büyük senaryosu olarak tanımlıyor. Bu sebepten Vietnam savaşının çıkış nedenlerine benzetmekte yeni durumu.

İngiltere'nin devreye sokma planının da ABD tarafından belirlendiğine inanmakta Moskova.

Rusya Karadeniz'de savaş ortamının ısıtılmasına savaş yapmaya hazırız içerikli yanıt vermektedir. Hazırlıklarının da tamam olduğunu kendi kamuoyuna beyan ediyor. Rusya kamuoyuna bakarsanız bu yeni gerilim Kremlin politikalarına sonuna kadar sahip çıkma refleksini devreye sokmaktadır.

ABD-İngiltere bu tehlikeli durumu ne kadar ileriye götürebilecektir? Tabii ki NATO'nun diğer üyelerinin bu ısınmaya pek fazla sıcak bakacağını tahmin etmiyoruz. Özellikle Almanya, Fransa ve Türkiye'nin tutumu Amerikan politikalarını pek savunur içerik taşımayacaktır. O sebepten burada nabız yoklama senaryosu akla gelmektedir. Çünkü ABD ve İngiltere Avrupa'daki müttefiklerin hepsinden aynı refleksin çıkmayacağını şimdiden tahmin ediyor. Bunu yine de İngiltere merkezli analizlerin satır aralarından anlıyoruz. Ayrıca ABD İngiltere'nin bu tatbikata verdiği anlamla Almanya, Fransa, Türkiye'nin verdiği anlamlar arasındaki farkları da göz önünde bulundurmak gerekli.

Bu tatbikatın ciddiye alınması dolaylı Rusya'ya gözdağı vermesi ve Ukrayna konusunda NATO'nun tek yürek olduğunu göstermesi için iyi bir hamle olarak okuyabiliriz. Lakin Rusya'nın yeni hamlelerini de hesaba katmakta yarar vardır.

Akdeniz'de Rusya hareketliliği bugünlerde devreye girecek gibi durmakta. Zaten Karadeniz'in cevabını Akdeniz'de verme planını çoktan hazırlamış gözüküyor Moskova.

Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ve yahut NATO ordularının Karadeniz'de fiili ve kalıcı hale getirilmesi Rusya için savaş anlamı taşımaktadır. Yani Rusya bu konuya savaşla cevap vermeyi düşünmektedir. Peki şimdilik tüm provokatif eylemleri esnek politikalarla dönüştürmeye gayret ediyor. Lakin bedel ödemeye de hazır olduğunu her ortamda gösterebileceğini de göstermektedir.

Peki NATO Rusya ile savaşır mı?

Esas soru budur. Herkes Rusya savaşır mı diye sorarken NATO savaşmak istiyor mu sorusu es geçilmektedir.

NATO üyelerine bakılırsa ve Rusya ile ikili ilişkiler seyrine odaklanırsak bu soruya cevap açıktır: Hayır.

O sebepten ABD İngiltere ittifakı bu durumu genel NATO konusu haline getirmekle Rusya'nın nabzını yoklamaktadır. Rusya bu duruma nasıl reaksiyon verecektir. Uzun yıllardır Putin politikalarını önceden tahmin ediyordu Batı. Şimdi edemiyor. Önceleri Putin'in refleksinin keskin tutumundan yola çıkarak planlamalar yaparlardı. Şimdi yine de yazılanlara bakarsak satır araları bize şunu demektedir. Putin Rusya'sının nasıl tepki vereceğini önceden öngörmek çok önemli bir durum oldu. Bu tepki yoklama planları ile ABD İngiltere ittifakı tüm NATO üyelerini kendi politikalarına ortak edebilecekler mi. Önümüzdeki süreçte NATO içerisindeki çok seslilik yeni konumuz olacak mı? Rusya'nın Akdeniz hamlelileri NATO üyesi diğer ülkeleri nasıl etkileyecektir. İkili ilişkiler NATO genelindeki Rusya politikalarını etkileyeceği açıktır. Rusya'nın beklentisi ve hesaplamaları da bunun üzerinedir.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.