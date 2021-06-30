2021 LGS kontenjan ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? LGS kontenjanı nasıl öğrenilir?

2021 LGS kontenjan ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? 2021 yılında yapılan LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasının üzerinden bir kaç saat geçmeden LGS kontenjan ve yüzdelik dilim bilgileri de açıklandı. LGS tercihi için kritik öneme sahip yüzdelik dilim ve kontenjanlar MEB'in sitesinden erişime açıldı. Peki LGS kontenjanı nasıl öğrenilir?

2021 LGS kontenjan ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? 2021 yılında yapılan LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasının üzerinden bir kaç saat geçmeden LGS kontenjan ve yüzdelik dilim bilgileri de açıklandı. LGS tercihi için kritik öneme sahip yüzdelik dilim ve kontenjanlar MEB'in sitesinden erişime açıldı. Peki LGS kontenjanı nasıl öğrenilir?

6 haziranda yapılan LGS sınavında ter döken öğrenciler için yeni bir süreç başladı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrencilerin önünde şimdi de kritik bir tercih süreci var. Adaylar tercihlerini yaparken yüzdelik dilim ve kontenjan sayılarına dikkat edecek. Kontenjan ve yüzdelik dilimlerin açıklanmasını bekleyen öğrencilere bir güzel haber daha geldi. Peki 2021 LGS kontenjan ve yüzdelik dilimler belli oldu mu?

2021 LGS kontenjan ve yüzdelik dilimler belli oldu mu?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.

2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.

Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

Tercih rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız

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