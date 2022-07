İstanbul Valiliği duyurdu: Ormanlara giriş yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır' açıklamasını yaptı.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise bazı piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik, spor vb. faaliyetlerin serbest olduğunu açıklayarak, mangalın serbest olduğu mesire alanları listelendi.

Konuya ilişkin Valilik tarafından yayımlanan karar şöyle:

"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle; 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır. İstanbul il sınırları dahilinde ve ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Orman Yasası'nın 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere; orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağbahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji Nakil Hatlarının yapımı ve bakımı ile ilgili kuruluşlar enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır” .