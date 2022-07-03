Mabel Matiz Karakol açıklaması | Mabel Matiz'in Karakol yayın yasağı kaldırıldı mı?

Mabel Matiz Karakol açıklaması | Mabel Matiz'in Karakol isimli şarkısının video klibi gündeme oturdu. Sosyal medyada 'MabelMatizHaddiniBil' etiketiyle tepki gösterildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, LGBT içerikli klibin yayınlanmasını yasakladı. Mabel Matiz'in Karakol yayın yasağı kaldırıldı mı? Mabel Matiz ne açıklama yaptı? İşte detaylar...

Mabel Matiz'in Karakol isimli şarkısının video klibi gündeme oturdu. Sosyal medyada 'MabelMatizHaddiniBil' etiketiyle tepki gösterildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, LGBT içerikli klibin yayınlanmasını yasakladı. Mabel Matiz'in Karakol yayın yasağı kaldırıldı mı? Mabel Matiz ne açıklama yaptı? İşte detaylar...

Mabel Matiz Karakol açıklaması

Mabel Matiz Karakol şarkısı için;

"Ağlıyorum ama sevinçten! Tek tek yetişemediğim mesajlarınıza, yorumlarınıza, Karakol'u böyle güzel içten sarıp kucaklamanıza gönülden teşekkür ederim. Daha çok hikayelerimiz var anlatacak. İnsana, hayata dair her şey bugüne dek şarkılarımda müziğimde yer buldu, bundan sonra da yer bulmaya devam edecek" açıklamasını yaptı. .