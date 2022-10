İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

Seyahat dergisi Conde Nast Traveler'ın okuyucuları, İstanbul Havalimanı'nı 'dünyanın en iyi havalimanı' seçti.

Dünyanın önemli yayın gruplarından Conde Nast'ın, lüks seyahat konusunda otorite sayılan, gezginlerin kılavuzu ve ilham kaynağı olan seyahat ve yaşam dergisi Conde Nast Traveler'in prestijli ödüllerden biri olan ve her yıl düzenli olarak yapılan "Okuyucuların Seçimi" anketinin sonuçlarını açıkladı.

Anketin sonucunda ortaya çıkan "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde İstanbul Havalimanı birinci oldu.

Elde edilen birincilik dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Okuyucuların, bu havalimanını kullananların yaptığı değerlendirme sonucu bir ödüle layık görülmek, dünyada birinciliği elde etmek elbette ki çok ayrı bir öneme sahip. Artık şunu kabul etmek lazım. İGA'nın gerek bugün aldığı, törenini yaptığımız ödül, gerekse daha önce aldığı ödüller tesadüfen alınmış ödüller değil. Bu havalimanı özellikle yakın çevresiyle birlikte düşünüldüğünde bu ülkenin vizyon projelerinden birisi. Bu ülkenin geleceğinde çok büyük rol oynayacak projelerden, işlerden birisi." diye konuştu.

Haktankaçmaz, ödülün kazanılmasında emeği geçen hem kamu kurumu çalışanlarına hem de Kadri Samsunlu'nun liderliğindeki İGA çalışanlarına teşekkür etti.

"Bu seçimde 240 bin kişi oy attı"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 29 Ekim 2018'de açılışını yaptıkları İstanbul Havalimanı'nda en önemli hedeflerinin kusursuz bir operasyon yapmak ve yolcularına unutamayacakları bir deneyimi yaşatmak olduğunu söyledi.

O günden bugüne gösterdikleri performansla, paydaşlarıyla beraber bu hedeflere doğru yürüdüklerini dile getiren Samsunlu, şöyle devam etti:

"Bugün de İstanbul Havalimanı, bayrak taşıyıcımız, Türkiye'nin en büyük markası Türk Hava Yolları'yla beraber, artık kendisi de bir marka olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Conde Nast Traveler dergisi okuyucuları anketini önemsiyoruz. Çünkü buradaki seçiciler, Conde Nast grubunun dergilerini okuyan, sosyal medyada takip eden kişilerden oluşuyor. Bu seçimde 240 bin kişi oy attı ve bunun sonucunda da geçen sene ikinci olduğumuz listede bu yıl dünyanın en iyi havalimanı statüsünü kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz."

Conde Nast Traveler dergisinin bu anketi 25 yıldan beri yaptığını hatırlatan Samsunlu, şunları kaydetti:

"Bu anketi bugün turizm ve havacılık sektöründe en prestijli ve en uzun süredir yapılan bir seçim olarak düşünebiliriz. Bu ödülü aldığımızdan dolayı çok mutluyuz. Bugüne kadar birçok ödül aldık. Bunların yanında 240 bin gibi geniş bir kümenin bize bu statüyü vermesi de gerçekten bizi onore ediyor. Bu havalimanında hep önümüze bakıyoruz. Önümüze baktığımız yolda da çeşitlendirilmiş ve kişiselleştirilmiş deneyimler, ekosistemi kurmak hedefindeyiz. Yolcularımızın buradan giderken, yolcumuzu Türk Hava Yolları'na verirken cebinde unutamayacağı bir anıyı, bir tecrübeyi yanında götürmesini sağlamak hedefindeyiz."

Samsunlu, bu segmentasyon için bugüne kadar bir sürü grup oluşturduklarını anlatarak, "Çocuklara ve ailelere sunduğumuz hizmetler. 65 yaş üstü misafirlerimiz için dost havalimanı, evcil hayvan dostu havalimanı, engelsiz ve erişilebilir havalimanı, aynı zamanda da gençlerimiz için de özel bir lounge oluşturduk. 19 tane farklı kanaldan geri bildirim topluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün İGA'nın en dirençli havalimanı olarak Avrupa'da en önlerde yer aldığına dikkati çeken Samsunlu, "Bunun yanında da bu sene yazın Avrupa'da yaşanan ciddi gecikmelerden bu havalimanında bizden kaynaklı olan sebepler oluşmadığı için de etkilenmedik. Bugün itibarıyla yaklaşık 300 bin uçuşa gelmiş durumdayız. 48 milyon yolcuyu geçtik." dedi.

Samsunlu, bu başarıda emekleri geçen herkese teşekkür ederek, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te de performans göstereceklerini, çok önemli başarılar elde etmeye devam edeceklerini belirtti.

Törene, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yöneticileri ile bazı çalışanlar katıldı.

Conde Nast Dergisi hakkında

Merkezi New York ve Londra'da bulunan Conde Nast, dünya çapında ek lisans ortaklarıyla birlikte Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Latin Amerika, Rusya, İspanya, Tayvan, Birleşik Krallık ve ABD dahil olmak üzere 32 pazarda faaliyet gösteriyor.

Önde gelen basılı, dijital, video ve sosyal markalarından bazılarını üreten küresel bir medya şirketi de olan Conde Nast'ın bünyesinde Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair, Wired and Architectural Digest ( AD ), Conde Nast Traveller ve La Cucina Italiana bulunuyor. AA