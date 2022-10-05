Bakan Koca açıkladı: Hastanenin faaliyetleri durduruldu

İstanbul Ataşehir'de bulunan özel hastanede personellerin, hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada tepki çekmişti, Sağlık Bakanı hastane faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı

Ataşehir'de bulunan özel hastanede 31 Ocak 2022 tarihinde görevli personel, tedavi gören kadın hastayla alay ederek bu anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde personel hastanın yüzüne para atarak alay etti.

Bu görüntüler bugün toplumda infial oluşturmuş ve soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.



Sağlık Bakanı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı:

"Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez." .