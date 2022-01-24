DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Antalya Konya kara yolu açıldı mı? Konya-Antalya kara yolu ulaşıma kapalı mı?
İstanbul yol durumu | İstanbul'da hangi yollar kapandı? İstanbul trafiğe kapanan yollar hangileri?
İnfluenza evde nasıl geçer?
İstanbul'da kreş ve bakımevleri yarın tatil mi? 25 Ocak Salı kreşler açık mı?
Solan bitkilerinizi tarçınlı karışımla canlandırın
Otizm Spektrum bozukluğu belirtileri neler?
Fatma Girik nereye defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni
Paşinyan’dan Türkiye ile diplomasi açıklaması
Hull City'nin yeni teknik direktörü kim? Acun Ilıcal'ı Hull City'nin başına kimi getiriyor?
Mesleki eğitim merkezi irtibat büroları açılıyor
MEB'den öğretmenlere isteğe bağlı hizmet içi eğitim
Burkina Faso'da darbe! Asker yönetime el koydu
Kılıçdaroğlu’ndan ittifak açıklaması
Fed'in 2022 toplantı tarihleri I Fed hangi kararı alacak? Fed faiz artıracak mı?
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi?

TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da kreş ve bakımevleri yarın tatil mi? 25 Ocak Salı kreşler açık mı?

İstanbul'da kreş ve bakımevleri yarın tatil mi? 25 Ocak Salı kreşler açık mı?

İstanbul'da kreş ve bakımevleri yarın tatil mi? 25 Ocak Salı kreşler açık mı? İstanbul'da yoğun kar yağışlarının devam etmesi üzerine kreş ve bakımevlerinin tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Yarın kreşler açık mı, bugün kreşler tatil mi? gibi soruların yanıtları aranıyor. Peki ama yarın kreşler açık olacak mı? İşte merak edilen açıklama...

43 Dakika Önce
2022-01-24 23:03:24
İstanbul'da kreş ve bakımevleri yarın tatil mi? 25 Ocak Salı kreşler açık mı?

İstanbul'da kreş ve bakımevleri yarın tatil mi? 25 Ocak Salı kreşler açık mı? İstanbul'da yoğun kar yağışlarının devam etmesi üzerine kreş ve bakımevlerinin tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Yarın kreşler açık mı, bugün kreşler tatil mi? gibi soruların yanıtları aranıyor. Peki ama yarın kreşler açık olacak mı? İşte merak edilen açıklama...

İstanbul'da kreş ve bakımevleri yarın tatil mi?

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

Hangi Uçuşlar İptal Edildi? TIKLAYINIZ...

Otobüs ve Metrobüs Seferleri İptal Mi Edildi? TIKLAYINIZ...

AVM'ler Saat Kaçta Kapanacak? TIKLAYINIZ... .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş