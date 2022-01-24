İstanbul'da kreş ve bakımevleri yarın tatil mi? 25 Ocak Salı kreşler açık mı? İstanbul'da yoğun kar yağışlarının devam etmesi üzerine kreş ve bakımevlerinin tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Yarın kreşler açık mı, bugün kreşler tatil mi? gibi soruların yanıtları aranıyor. Peki ama yarın kreşler açık olacak mı? İşte merak edilen açıklama...

İstanbul'da kreş ve bakımevleri yarın tatil mi? 25 Ocak Salı kreşler açık mı? İstanbul'da yoğun kar yağışlarının devam etmesi üzerine kreş ve bakımevlerinin tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Yarın kreşler açık mı, bugün kreşler tatil mi? gibi soruların yanıtları aranıyor. Peki ama yarın kreşler açık olacak mı? İşte merak edilen açıklama...

İstanbul'da kreş ve bakımevleri yarın tatil mi?

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

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