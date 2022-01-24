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Otobüs seferleri iptal mi oldu? İstanbul otobüs ve metrobüs seferleri çalışıyor mu?

Otobüs seferleri iptal mi oldu? İstanbul otobüs ve metrobüs seferleri çalışıyor mu? İstanbul'da yaşanan yoğun kar nedeniyle yolların kapanmasından sonra otobüs, minibüs ve metrobüsler çalışacak mı? sorusu akıllara geldi. İstanbul halkı seferlerin iptal olup olmadığını araştırıyor. Vali Yerlikaya açıklamada bulundu. İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-01-24 18:09:34
Otobüs seferleri iptal mi oldu? İstanbul otobüs ve metrobüs seferleri çalışıyor mu?

Otobüs seferleri iptal mi oldu? İstanbul otobüs ve metrobüs seferleri çalışıyor mu? İstanbul'da yaşanan yoğun kar nedeniyle yolların kapanmasından sonra otobüs, minibüs ve metrobüsler çalışacak mı? sorusu akıllara geldi. İstanbul halkı seferlerin iptal olup olmadığını araştırıyor. Vali Yerlikaya açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Otobüs seferleri iptal mi oldu?

Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların geçişine izin verilmiyor. AVM'ler ise 19.30'da kapanacak.

Yoğun kar yağışlarının ardından; "İstanbul'da yoğun kar yağışının başlamasının ardından Beylikdüzü Metrobüs durağında trafik durma noktasına geldi."

Vali Yerlikaya; "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer, 15.30'da sona erecektir." ve "Kıymetli hemşehrilerim. İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın (salı) saat 08.00'e kadar durdurulmuştur. Önce sağlık, önce güven." ifadelerini kullandı."

İstanbul otobüs ve metrobüs seferleri çalışıyor mu?

İstanbul otobüs ve metrobüs seferleri çalışıyor mu? konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Metrobüs, İETT ve minibüs seferleri konusunda kısıtlamalar getirilmedi. Seferlerin devam ettiği görülüyor. .

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