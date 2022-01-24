AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık? Yoğun kar nedeniyle hayatın felç olduğu İstanbul'da AVM'lerin çalışma saatleri merak konusu oldu. AVM'ler ne zamana kadar açık, ne zaman kapanacak? İstanbul'da dükkanların çalışma saatleri ne kadar? Alışveriş merkezleri saat kaçta kapanacak? İşte Vali Yerlikaya açıklaması...

AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık? Yoğun kar nedeniyle hayatın felç olduğu İstanbul'da AVM'lerin çalışma saatleri merak konusu oldu. AVM'ler ne zamana kadar açık, ne zaman kapanacak? İstanbul'da dükkanların çalışma saatleri ne kadar? Alışveriş merkezleri saat kaçta kapanacak? İşte Vali Yerlikaya açıklaması...

AVM'ler saat kaçta kapanacak?

İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle kentteki alışveriş merkezlerinin de saat 19.30'da kapatılacağını belirtti. Birçok uçak seferinin iptal olduğu stanbul'da otobüs seferlerinde iptal olmadı.

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İstanbul'da alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık?

İstanbul'da yaşanan hava şartlarının olumsuz sonuçlar doğurmasından ve yolların kapanmasından sonra Trakya'dan gelen araçların kabul edilmeyeceği bildirildi. Bunun yanı sıra Vali Yerlikaya AVM'lerin de 19.30'da kapatılacağını bildirdi.

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