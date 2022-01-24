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Hangi uçak seferleri iptal oldu? THY - Pegasus - Anadolu Jet bilet sorgulama
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TIMETURK / GÜNDEM / Hangi uçak seferleri iptal oldu? THY - Pegasus - Anadolu Jet bilet sorgulama

Hangi uçak seferleri iptal oldu? THY - Pegasus - Anadolu Jet bilet sorgulama

Hangi uçak seferleri iptal oldu? THY, Pegasus, Anadolu Jet bilet sorgulamaları yapılıyor. Başta Bolu olmak üzere birçok şehirde yollar kapandı ve aynı doğrultuda uçuşlar da iptal edildi. Birçok kişi uçaklarının iptal olmasının üzerine yeni seferleri sorgulamaya başladı. Peki ama hangi şehirlere giden uçaklar durduruldu? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-01-24 17:37:30
Hangi uçak seferleri iptal oldu? THY - Pegasus - Anadolu Jet bilet sorgulama

Hangi uçak seferleri iptal oldu? THY, Pegasus, Anadolu Jet bilet sorgulamaları yapılıyor. Başta Bolu olmak üzere birçok şehirde yollar kapandı ve aynı doğrultuda uçuşlar da iptal edildi. Birçok kişi uçaklarının iptal olmasının üzerine yeni seferleri sorgulamaya başladı. Peki ama hangi şehirlere giden uçaklar durduruldu? İşte detaylar...

Hangi uçak seferleri iptal oldu?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda tüm seferler saat 18.00'e kadar durduruldu.

THY - Pegasus - Anadolu Jet bilet sorgulama

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışının hava ulaşımını olumsuz etkilediği yerlerden biri olan İstanbul Havalimanı'nda planlanan uçuşlar yapılamıyor.

  • THY bilet sorgulama - Türk Hava Yolları Bilet Sorgulaması İçin TIKLAYINIZ...

Dilerseniz 0850 333 0849 numarasıyla da sorgulama yapabilirsiniz.

  • Pegasus bilet sorgulama - Pegasus iptal olan seferleri örenmek için TIKLAYINIZ...

Dilerseniz 0888 228 1212 numarasıyla da sorgulama yapabilirsiniz.

  • Anadolu Jet bilet sorgulama - 444 9 849 nolu telefon numarasından sorulama yapınız.

Dilerseniz 0850 333 2538 numarasıyla da sorgulama yapabilirsiniz. .

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