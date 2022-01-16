Hakkari'de okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Hakkari kar tatili açıklaması

Hakkari'de okullar tatil mi? Kar yağışlarının şiddetli olduğu iller arasında Hakkari ilk sıralarda yer alıyor. Birçok köye kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamazken suların donması da hayatı olumsuz etkiledi. Peki ama kamu personeli ve öğrenciler için tatil olacak mı? Hakkari'de okullar tatil mi oldu 17 Ocak...

Hakkari'de okullar tatil mi? Kar yağışlarının şiddetli olduğu iller arasında Hakkari ilk sıralarda yer alıyor. Birçok köye kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamazken suların donması da hayatı olumsuz etkiledi. Peki ama kamu personeli ve öğrenciler için tatil olacak mı? Hakkari'de okullar tatil mi oldu 17 Ocak...

Hakkari'de okullar tatil mi?

Hakkari'de birçok köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Şiddetli kar yağışlarının yarın da devam edeceğini belirten Meteoroloji, bu hafta Salı ve Cuma günü güneçli olacağını belirtti.

Öte yandan kar yağışları ve olumsuz hava şartları nedeniyle; ilk, ortaokul, liselerde eğitim- öğretime 17 Ocak Pazartesi günü 1 günlük ara verildiği açıklandı. Engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün için idari izinli sayılacak.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.