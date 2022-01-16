Bolu'da okul tatil mi? 17 Ocak Pazartesi kar tatili Bolu Valiliği açıklaması
Bolu'da okullar tatil mi? Kar yağışlarının şiddetli olmasından dolayı öğrenci ve velilerin ilk akıllarına gelen soru 'Bolu'da kar tatili olacak mı?' oldu. Kamu çalışanları ve öğrenciler için bir duyuru yayınlayan Bolu Valiliğinin kar tatili duyurusu haberin detayında yer alıyor. İşte Bolu'da kar tatili haberi...
2022-01-16 22:00:23
Bolu'da okullar tatil mi? Kar yağışlarının şiddetli olmasından dolayı öğrenci ve velilerin ilk akıllarına gelen soru "Bolu'da kar tatili olacak mı?" oldu. Kamu çalışanları ve öğrenciler için bir duyuru yayınlayan Bolu Valiliğinin kar tatili duyurusu haberin detayında yer alıyor. İşte Bolu'da kar tatili haberi...
Bolu'da okullar tatil mi?
Bolu Valiliği kar tatili nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini ve engelli ve hamile kişilerin idari izinli sayılacağını belirten bir duyuru yayımladı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru;
T.C. BOLU VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
DUYURU
idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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