Bolu'da okul tatil mi? 17 Ocak Pazartesi kar tatili Bolu Valiliği açıklaması

Bolu'da okullar tatil mi? Kar yağışlarının şiddetli olmasından dolayı öğrenci ve velilerin ilk akıllarına gelen soru 'Bolu'da kar tatili olacak mı?' oldu. Kamu çalışanları ve öğrenciler için bir duyuru yayınlayan Bolu Valiliğinin kar tatili duyurusu haberin detayında yer alıyor. İşte Bolu'da kar tatili haberi...

Bolu'da okullar tatil mi? Kar yağışlarının şiddetli olmasından dolayı öğrenci ve velilerin ilk akıllarına gelen soru "Bolu'da kar tatili olacak mı?" oldu. Kamu çalışanları ve öğrenciler için bir duyuru yayınlayan Bolu Valiliğinin kar tatili duyurusu haberin detayında yer alıyor. İşte Bolu'da kar tatili haberi...

Bolu'da okullar tatil mi?

Bolu Valiliği kar tatili nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini ve engelli ve hamile kişilerin idari izinli sayılacağını belirten bir duyuru yayımladı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru;

T.C. BOLU VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

DUYURU

Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak 2022 Pazartesi günü:

- İlimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verilmesine,

- Aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da



idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Ahmet ÜMİT Bolu Valisi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.