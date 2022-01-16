Amasya'da okullar tatil mi? 17 Ocak kar tatili hangi şehirlerde uygulanacak?

Amasya'da okullar tatil mi? Şiddetli kar yağışı Doğu Bölgeleri başta olmak üzere yurdun birçok yerinde devam ediyor. Valiliklerden kar tatiline ilişkin açıklama yapılmasını bekleyen veliler 'okullar tatil edilecek mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Amasya'da da birçok ilçede devam eden kar yağışı büyük bir sorun oluşturuyor. Peki ama Amasya'da 17 Ocak kar tatili uygulanacak mı? İşte merak edilen tatil açıklamaları...

Amasya'da okullar tatil mi? Şiddetli kar yağışı Doğu Bölgeleri başta olmak üzere yurdun birçok yerinde devam ediyor. Valiliklerden kar tatiline ilişkin açıklama yapılmasını bekleyen veliler "okullar tatil edilecek mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Amasya'da da birçok ilçede devam eden kar yağışı büyük bir sorun oluşturuyor. Peki ama Amasya'da 17 Ocak kar tatili uygulanacak mı? İşte merak edilen tatil açıklamaları...

Amasya'da okullar tatil mi?

Amasya'da hava şartlarının çetin olduğu yüksek kesimde yer alan köyler için yol çalışmaları yapılıyor. Kar yağışı nedeniyle Amasya Valiliği'nden bir açıklama bekleniyor. 17 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyecağine ilişkin bir açıklama, valilikten henüz gelmedi.

Bir Haftalık Amasya Hava Durumu

Amasya'da Kar Yağışı 43 Köy yolunu Kapadı!

Amasya'da kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 43 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor. Kar yağışlarının devam ettiği yüksek kesimlerde sadece yolların kapanması değil su borularının donması da büyük zorluklar yaşanmasına sebep oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.