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Trabzon'da okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi kar tatili Trabzon Valiliği
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Trabzon'da okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi kar tatili Trabzon Valiliği

Trabzon'da okullar tatil mi? Yurt genelindeki kar yağışları sonrasında ilk akla gelen okulların tatil edilip edilmeyeceği oluyor. Trabzon da kar yağışının en şiddetli olduğu iller arasında yerini aldı. Birçok köye ulaşım çalışmaları devam ederken 'Trabzon'da okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Trabzon Valiliği 17 Ocak Pazartesi günü için alınan kar tatili detayları...

13 Dakika Önce
2022-01-16 21:51:53
Trabzon'da okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi kar tatili Trabzon Valiliği

Trabzon'da okullar tatil mi? Yurt genelindeki kar yağışları sonrasında ilk akla gelen okulların tatil edilip edilmeyeceği oluyor. Trabzon da kar yağışının en şiddetli olduğu iller arasında yerini aldı. Birçok köye ulaşım çalışmaları devam ederken "Trabzon'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Trabzon Valiliği 17 Ocak Pazartesi günü için alınan kar tatili detayları...

Trabzon'da okullar tatil mi?

Trabzon Valiliği 17 Ocak Pazartesi kar tatiline ilişkin bir açıklamada bulundu. Kötü hava şartlarından dolayı eğitime bir gün ara verildiğini belirten Valilik;

"İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.
trabzonda okullar tatil mi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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