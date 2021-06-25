Gül, Alman Radyosu’na konuştu: Türkiye AB ilişkilerinde karşılıklı hatalar oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Alman Radyosu’na konuştu:. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinde gelinen noktada karşılıklı olarak hatalar olduğunu söyleyen Gül, 'Hem AB’nin hataları var hem de Türkiye’nin içinde bulunduğu durum var. Bu durumun en büyük sebeplerinden birisi Kıbrıs meselesidir” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Alman Radyosu ARD'ye Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin tam üyelik hedefine olan desteğiyle ilgili "AB müktesebatını üstlenmiş bir Türkiye her açıdan farklı bir ülke olacaktı" ifadelerin kullandı.

Alman Radyosu ARD'nin İstanbul Muhabiri Christian Buttkereit'e Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Almanya ilişkileri üzerine konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisinin de çalıştığı Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi sürecini şöyle aktardı: "AB üyelik hedefimiz bütün Türkiye'nin ve siyasi partilerin ortak hedefiydi. AB'ye tam üye olmanın amacı da Türkiye'nin standartlarını her açıdan yükseltip, insan hakları konusunda ileri, güçlü ekonomiye sahip bir ülke olmaktı"

"Şartlar çok değişti; siyasi

iradelerin farklı öncelikleri var"

"Tam üyelik hedefinden şu anda geriye kalan nedir?" sorusunu yanıtlayan Gül, "Şartlar çok değişti. Hem Türkiye hem Avrupa değişti. Siyasi iradelerin çok farklı öncelikleri var." yanıtını verdi.

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinde gelinen noktada karşılıklı olarak hatalar olduğunu söyleyen Gül, şöyle devam etti:

"Hem AB'nin hataları var hem de Türkiye'nin içinde bulunduğu durum var. Bu durumun en büyük sebeplerinden birisi Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs'ta 2004 yılında Annan Barış Planı Rumlar tarafından reddedilip, Türkler tarafından kabul edilmesine rağmen Güney Kıbrıs'ın AB'ye üye kabul edilmesi büyük bir hataydı. Bu üyelik, AB prensiplerine de aykırıydı, çünkü sınır meselelerini çözmeden bir ülkenin AB üyesi olması söz konusu olamazdı. Bu ilkeyi AB göz ardı etti ve Güney Kıbrıs'ın tam üye yapılmasıyla Kıbrıs sorunu AB'nin içine taşındı. Böylece bu sorun girift bir hale geldi. NATO 60. Yıl Zirvesi'nde bunun bir hata olduğunu tekrarladığımda Sayın Merkel de bunun bir hata olduğunu çok samimi bir şekilde herkesin içinde kabul etti."

Daha önce söylediği "Türkiye tam üyelik hedefinden vazgeçmemelidir" sözünü detaylandıran Gül, "AB müktesebatını üstlenmiş bir Türkiye her açıdan farklı bir ülke olacaktı. Önce böyle bir Türkiye'yi hayal etmek gerekir. 80 milyonluk, yapılacak çok işi olan, Maastricht ve Kopenhag kriterlerini benimsemiş bir Türkiye çok farklı olacaktı. Böyle bir ülkenin AB'ye katkısı da ekonomi ve siyaset başta olmak üzere her açıdan çok farklı olacaktı." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.