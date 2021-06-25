Binomo'datrading yapmak nasıl öğrenilir ?

Binomo güvenilir bir ticaret platformumu yoksa bir aldatmaca mı? Türkiye’de nasıl kullanılır?Binomo uygulaması nedir ve nasıl indirilir? Binomo.com’da siteye nasıl girileceğini, hesap türlerini, ? para yatırmayı, para çekmeyi ve diğer fonksiyonları genel bakıştan öğrenin.

Binomo, online ticaret platformu olarak müşterilerine hizmet vermektedir. DolphinCorp bünyesinde faaliyet gösteren Binomo, 133 ülkede faaliyet gösteren ve günde 800 bini aşkın yatırımcının aktif olduğu bir platformudur.

Binomo.com nedir?

Binomo nedir ve nasıl kullanılır diye sorulan soruların cevaplarını bu bölümde siz okurlarımıza vereceğiz. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; Binomo bir oyun değildir ve bu sebeple nasıl oynanır diye değil, Binomo nasıl kullanılır olarak sorulması gerekmektedir. Ticaret platformu olan erişmek için website ve uygulama gidebilir, kayıt olup giriş yaptıktan sonra online ticaret yapmaya başlayabilirsiniz.

Ticaret platformu olarak siz kullanıcılara birden çok fırsatlar sunan Binomo'yu ciddi bir platform olarak girmeniz gerekmektedir. İnternette Binomo nedir nasıl para kazanılır diye sorulan soruları görüyoruz. Ancak, Binomo para kazanma, daha doğrusu, bir servet yapma platformu değildir. Binomo'dan para ek gelir mümkün. Platformunda kendinizi geliştirebilir, stratejiler öğrenebilir ve analiz yeteneklerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Binomo haram mı, helal mi?

Ticaret platformu olan Binomo hakkında helal veya haram olup olmadığıyla alakalı birçok soru mevcut. Binomo haram mı yoksa helal mi sorularına net bir cevap verememekteyiz. Sadece şunu diyebiliriz ki, Binomo bir bahis veya oyun sitesi değildir. Bu platformda online ticaret yapılmakta ve bu ticaret sizin bilgi ve becerilerinize göre sonuçlanmakta.

Ayrıca, Binomo helal veya haramı diye kesin bir yargıya varmaktan kaçındığımızı, helal ve haram kavramlarının keskin çizgileri olduğu için bu kararı siz kullanıcılara bırakmak istediğimizi belirtiyoruz.

Binomo güvenilir mi yoksa bir aldatmaca mı?

Binomo 2018 yılında Uluslararası Finansal Komisyon'un A Kategori üyesi olmuştur. Bu üyelik Binomo'nun, müşterilerine hizmet kalitesini, ilişkilerinin şeffaflığını, tarafsız ve bağımsız olan anlaşmazlık çözüm kuruluşunca sağlanacak korumayı garanti etmektedir.

Bu üyeliğin yanı sıra Binomo, FE ve IAIR Awards ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca Binomo işlem yapma kalitesini belgeleyen “Verify My Trade” (VMT) sertifikasına da sahiptir. Bu gerçekleri göz önüne aldığımızda Binomo'nun güvenilir olduğunu söyleyebiliriz.

Kayıt olmak ve Giriş yapmak

Binomo'yakayıt olmak ve giriş yapmak için Binomowebsitesi olan www.binomo.com adresine gidebilir, aşağıda belirteceğimiz adımları takip edebilirsiniz:

Site'de sağ üstte bulunan “Oturum Açın” butonuna tıklayın Kaydolun sekmesi altında gerekli olan bilgileri tamamlayın Müşteri Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını okuyup onaylayın Son olarak “Hesap Oluşturun” butonuna tıklayın.

Not!Kayıt olduktan sonra para birimini bir daha değiştiremeyeceksiniz.

Kayıt olduktan sonra Binomo giriş işlemleri için aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz: kayıt sırasında verdiğiniz bilgileri girin.

Binomo nasıl çalışır?

Ticaret platformu olan Binomo'yakayıt olduktan sonra ticaretinize başlayabilmeniz için hesap bakiyenizin $10 olması gerekmekte. Ayrıca, işlem başına minimum maliyet de $1 olarak belirlenmiştir.

Binomo'da dikkatimizi çeken ve hoşumuza giden özelliklerden biri demo hesap. Demo hesap ile ticaret platformunu öğrenebilir, demo hesap ile sanal deneme işlemleri yapabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Sadece demo hesap ile değil, Binomo'da bulunan Stratejiler bölümüne giderek son derece önemli stratejiler hakkında bilgi sahibi olabilir ve bu stratejileri uygulayabilirsiniz.

Not! Stratejilerin %100 sonuç vereceği garanti edilmemektedir!

Binomo hakkında sorularınız var ise öncelikle Yardım Merkezi'ne gidebilirsiniz. Bu alanda sıkça sorulan soruları ve cevapları görebilirsiniz. Eğer aradığınız sorunu bulamadıysanız Binomo müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilir, 7/24 canlı teknik destek ekiplerinden yardım isteyebilirsiniz.

Ayrıca, email adresi olan [email protected]dresinemail atıp, destek talebinde bulunabilirsiniz. Binomoşikayet hattı olan [email protected] adresine de şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.

Para yatırma

Binomo hesabınıza para yatırabileceğiniz birçok yöntem bulunmaktadır. Popüler olan yöntemler ise Papara, Kredi Kartı (MasterCard& VISA), Cepbank ve Payfix'dir. Para yatırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Hesabınıza gidin. Kasiyer bölümüne girin. Para yatırma yönteminizi seçin ve işlemi tamamlayın.

Bonuslar

Binomo'da toplam üç farklı bonus tipi bulunmaktadır:

Hoşgeldin (welcomebonus) Para yatırmama (nodepositbonus) Para yatırma bonusu (deposit).

Para yatırmama bonusları müşterinin hesabına yatırıldıktan 3 gün içerisinde etkinleştirilmesi gerekmektedir. Etkinleştirildikten sonra 5 gün içerisinde de zorunlu işlem cirosunun tamamlanması veya hesaba para yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde bonus sıfırlanmaktadır.

Not! Ayrıca Binomobonus kodu kullanarak da bonus elde edebilirsiniz. Promosyonlar aracılığıyla kullanılabilir.

Para çekme

Binomo para çekimi hakkında dikkat edilmesi gereken noktalara ve para çekme nasıl yapılır sorusunun cevabını bu başlık altında ele alacağız.

Öncelikle belirtlemiyiz ki Binomo'dan para çekmek yönteminiz, para yatırma yönteminizle aynı olmalıdır. Bunun sebebi olarak da güvenlik nedenleri denilmektedir. Binomo dolandırıcılığı önlemek için böyle bir yönteme başvurduğunu düşünmekteyiz.

Binomowithdrawal işlemleri birkaç dakikadan 3 gün ve fazlasına kadar sürebilmektedir. Bu süreler hesap türleri ve seçilmiş olan ödeme yöntemine göre değişiklik göstermektedir.

Para çekme işlemleri için:

Hesabınıza gidin. Kasiyer bölümüne gidin. Çekmek istediğiniz tutarı girin ve talep oluşturun.

Talebinizin onaylanması durumunda girmiş olduğunuz tutar ödeme yönteminize göre tarafınıza yatırılacaktır. Eğer işlemler sırasında Binomo para çekme sorunu yaşıyorsanız ve para çekemiyorum diyorsanız, 7/24 aktif olan canlı destek ekipleriyle iletişime geçmenizi öneriyoruz.

Limit

Binomo para çekme işlemleri için günlük, haftalık ve aylık olmak üzere 3 farklı limit mevcuttur. Para çekme limiti günlük 3.000$, haftalık 10.000$ ve aylık 40.000$ olarak belirlenmiştir. Kullanıcılara tavsiyemiz; para çekme taleplerinizi göndermeden önce bu limitleri kontrol etmeniz. Böylece olası limit aşımlarınızdan kaynaklı çekme talebiniz reddedilmez.

Binomo uygulamasını indirin

Binomo mobil uygulamalarıyla işlemlerinizi bilgisayara gerek duymadan gerçekleştirebilmenizi sağlııyor. İstediğiniz zaman istediğiniz yerden mobil uygulamayı kullanarak yatırımlarınıza devam edebilirsiniz.

iOS için

İşletim sistemi iOS olan cihazlarınıza AppStore'danBinomo uygulamasını indirebilmeniz mümkün. Tek yapmanız gereken AppStore üzerinden Binomo uygulamasını bulup indir demeniz.

Android için

İşletim sistemi Android olan cihazlarınız için Binomoapp'yı Google Play Store'dan indirebilmeniz mümkün. Ayrıca, Binomo mobil Apk indirmek için buraya tıklayarak da indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz: https://binomo.com/tr/promo/android.

Sonuç

Bu incelememizde Binomo'yu genel hatlarıyla ele aldık, umarız ki sizin için faydalı olmuştur. Bizim Binomo yorumumuz ise: birçok avantajı olan, 7/24 canlı destek ekibi olan, kullanıcı dostu ve kullanıcıların gelişmesine önem veren bir platform olduğudur. Binomo bize sadece kullanıcıların yatırım yapabileceği bir platform değil, aynı zamanda kullanıcılarının kendilerini geliştirebileceği, güvenli bir platform olduğu izlenimini verdi. Ancak değinmemiz gerekir ki güvenli bir platform olması, ticaretin riskli olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Ticaret son derece riskli ve bilgi, beceri gerektiren bir iştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.