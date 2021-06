Gazeteciden dost olur mu?.. 'En iyi gazetecilik kitabı'

Gazeteci Oray Eğin, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ABD’li gazeteci Janet Malcolm’ın “Gazeteci ve Katil” adlı kitabından hareketle gazetecilerin sosyal ve kişisel ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu. Eğin’in ‘Gazeteci ve Reis’ başlıklı yazısından ilgili bölüm…

“Eğer çok aptal ya da çok kendini beğenmiş değilse her gazeteci yaptığı işin ahlaki açıdan savunulamaz olduğunu bilir.” Çarşamba günü hayatını kaybeden Amerikan gazeteciliğinin en önemli isimlerinden Janet Malcolm'ın en bilinen, en çok alıntılanan cümlesi bu. “The Journalist and the Murderer” kitabı böyle başlıyor ve sayfalar boyunca cinayetle suçlanan bir doktorla onun hikâyesini yazmak için görevlendirdiği gazetecinin karşılıklı çatışmasında değişen ahlaki rolleri sorguluyor.

Kitabının ilk öznesi olan gazeteci hemen her ortamda katil doktorun dostuymuş gibi davranıyor, onunla kutlamalara katılıyor, güvenini kazanıyor, kısa sürede sırdaşı oluyor. Doktorun da gazeteciye ihtiyacı var, çünkü kendisini onun üzerinden aklayacak, onu tavlayıp hakkında iyi bir şey yazdıracak ve böylece belki de cinayetten mahkûm olmayacak. Ancak gazeteci de uzun süren bu “sahte dostluk” sırasında kuşku duymaya başlıyor, doktorun cinayeti işlediğinden emin oluyor, hakkında yazdığı kitapta da onu suçlu gösteriyor.

Janet Malcolm cinayet davasıyla ilgilenmiyor. Onun ilgisini çeken doktorun gazeteciye açtığı tazminat davası, hikayesini yazmak için anlaştığı kişinin onu arkasından vurduğunu iddia etmesi. Malcolm'a gazeteciliğin ahlaki açıdan savunulabilir bir tarafı olmadığını söyleten durum da bu: Gazetecinin görevi haber kaynaklarıyla arkadaş olmak değil, doğru bildiğini yazmak. Bu uğurda arkadaşlık ahlakına sığmayacak bir ilişki biçimi kurulması da mesleğin gereği.

Tıpkı terapist ve hastası arasındaki gibi asimetrik bir ilişki bu Malcolm'a göre. Bu denklemde güçlü olan terapist hastasını sorduğu sorularla yönlendirebiliyor, teslim alıyor, ilişkiyi kontrol ediyor. Benzer şekilde de asıl güç gazetecide. Haber öznesine istediğini sorabilme ayrıcalığına sahip, kendisi hakkında hiç bilgi vermeden onun ağzından işine yaracak ne varsa almak için her dakika tetikte.

HAKİKAT UĞRUNA HERKES SATILABİLİR

“Gazeteci ve Katil” yayımlandıktan sonra en çok itiraz edenler de gazetecilerdi; Malcolm'ın tartışmayı kızıştırmak için bile bile provokasyon yaptığını anlamayıp kendilerinin iyi, ahlaklı insanlar olduğunu anlatma yarışına girdiler. Ancak Malcolm'ın kitabı 90'lardan bu yana her gazetecilik öğrencisinin ilk okuduğu klasiklerden birine dönüştü—daha iyi bir gazetecilik kitabı sanırım yok.

Malcolm'ın dehası dev külliyatı boyunca ne yazarsa yazsın gazeteciliğin işleyişini de irdelemek, hatta sorgulamaktı. Onun gözlemlerinden çıkartılması gereken ders gazeteciliğin tek sadakatinin hakikate olduğu gerçeğiydi. Hakikat uğruna herkes ama herkes satılabilir.

New York Times yazarı Thomas Friedman'ın Maureen Dowd köşe sahibi olduktan sonra verdiği tavsiye çok önemli: “Mevcut arkadaşlarına sıkı sıkıya sarıl, çünkü bundan sonra yeni arkadaş edinemeyeceksin.” Kendi adıma mevcut arkadaşlarımın bile üzerine sifon çektiğimi söyleyebilirim. Oysa Türkiye'de pek çokları için köşe yazarlığı yeni arkadaşlıklar kurma, ilişkiler inşa etme, sosyal merdiveni basamak atlayarak tırmanmanın aracı olarak kullanılıyor. Oysa bütün bunların “sahte dostluk” olması gerekir. Pek çok gazetecinin hakikat uğruna köprüleri yakmaya yanaşmadığı ortada, bu yüzden de medya düzeni çöküyor.

Kim ahlaklı, kim değil, buna kim karar verir?

