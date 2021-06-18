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İlkokul öğrencisinden Macron'a: Yediğin tokat nasıldı?

Somme bölgesindeki bir ilkokulu ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çocuklardan biri 'Yediğin tokat nasıldı?' diye sordu. Macron, çocuğun sorusuna 'Hoş değildi. Birine vurmak hiçbir zaman iyi değil' diye yanıt verdi.

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18.06.2021 13:57:25
İlkokul öğrencisinden Macron'a: Yediğin tokat nasıldı?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Somme bölgesindeki ilkokul ziyareti esnasında, çocuklardan biri Macron'a seslenerek, "yediğin tokat nasıldı?" diye sordu. Çocuğun sorusuna gülümseyerek cevap veren Macron da, "hoş değildi" dedi.

Tokat olayını kastederek Macron, "İyi bir şey değildi. Okul bahçesinde de olsa, birine vurmak hiçbir zaman iyi değil. Yaptığı şey bir hataydı" ifadelerini kullanarak çocuklara nasihatte bulundu.

Emmanuel Macron çocukları selamladıktan sonra dokuz öğrenci velisiyle görüşerek, ailelerin Covid-19 kriziyle ilgili deneyimlerini ve gelecek döneme ilişkin beklenti ve endişelerini dinledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u tokatlayan Damien Tarel 14 ayı ertelenebilir, 18 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar açıklandıktan sonra Tarel, cezasının 4 ayını geçirmek üzere cezaevine gönderildi.

Saldırgan, Macron'a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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