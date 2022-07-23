Gülşen'in konserinde ne oldu? Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Gülşen'e ne dedi?

Gülşen'in konserinde ne oldu? '22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında Gülşen, Ereğli'de sahneye çıktı. Belediye Başkanı Posbıyık'ın sahnede kıyafet ile ilgili yaptığı yorumlar ise gündem oldu. Peki ama Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Gülşen'e ne dedi? Gülşen neden TT oldu? İşte son dakika Gülşen haberleri...

'22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında Gülşen, Ereğli'de sahneye çıktı. Belediye Başkanı Posbıyık'ın sahnede kıyafet ile ilgili yaptığı yorumlar ise gündem oldu. Peki ama Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Gülşen'e ne dedi? Gülşen neden TT oldu? İşte son dakika Gülşen haberleri...

Gülşen'in konserinde ne oldu?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında şarkıcılar Sefo, Gülşen ve Edis konser verdi.

Konserde Gülşen'in yanına sahneye çıkarak konuşan Posbıyık "Hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz. Kıskananlar çatlasın" şeklinde konuşma yaptı. Posbıyık'ın sözleri başta Twitter olmak üzere, sosyal medyada paylaşılarak eleştirildi.

Halil Posbıyık kimdir?

Halil Posbıyık 2 Temmuz 1945 Karadeniz Ereğli doğumlu Türk siyasetçi ve mühendistir. 1994 Yerel Seçimlerinde Karadeniz Ereğli belediye başkanlığına seçilmiş ve ilçenin en uzun süre belediye başkanlığı görevini yapan kişi olmuştur.

İlk ve orta öğrenimini Karadeniz Ereğli'de, liseyi Zonguldak'ta tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. İnşaat mühendisi olarak memleketine dönüşünün ardından 1971 yılında ilçe belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak çalışmaya başladı. 1974 yılından 1994'teki yerel seçimlere kadar Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda mühendis ve yönetici olarak görevler yaptı.

1989 seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi, ancak seçilemedi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden girdi ve bu seçimleri de kazandı.