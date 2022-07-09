Etler buzdolabında nasıl saklanır? Üst üste konan etler bozulur mu? Et buzdolabına nasıl yerleştirilmeli?

Etler buzdolabında nasıl saklanır? Kurban bayramında kesilen etlerin birden dolaba yerleştirilmesi, hem buzdolabı hem de tüketeceğiniz et için uygun değildir. Peki üst üste konan etler bozulur mu? Et buzdolabına nasıl yerleştirilmeli? Et bozulmadan nasıl istiflenir? İşte detaylar...

Kurban bayramında kesilen etlerin birden dolaba yerleştirilmesi, hem buzdolabı hem de tüketeceğiniz et için uygun değildir. Peki üst üste konan etler bozulur mu? Et buzdolabına nasıl yerleştirilmeli? Et bozulmadan nasıl istiflenir? İşte detaylar...

Etler buzdolabında nasıl saklanır?

Kurban bayramında kilolarca etin bir kerede buzdolabında istiflenmesi etin bozulmasına neden olabilir. Aynı zamanda sıcak olan bu etlerin buzdolabına da zararı olacaktır.

Öncelikle etin mümkünse bir süre dinlenmesi gerekir. Daha sonra ayrılan etler, uygun şekilde ayırılır.

Buzdolabına koymak istediğiniz etleri sırasıyla dizmelisiniz. Örneğin buzdolabına tek sıra halinde etleri dizip, donmasını sağlayın. Daha sonra diğer sırayı dizip dondurun. Bütün etler bitene kadar bu şekilde devam edin.

Aksi halde araları sıcak kalan zamanında dolmayan etler bozulacaktır.

Üst üste konan etler bozulur mu?

Üst üste konan etlerin hepsi bozulmaz. Fakat etlerin bir kerede dolaba dizilmesi aralarında soğuğun girmemesine neden olacaktır.

Dolayısıyla tek bir sıra dizdikten sonra etlerin donmasını beklemek gerekmektedir. Daha sonra üzerine bir sıra daha ekleyerek bu işlem sürdürülmelidir.

Et buzdolabına nasıl yerleştirilmeli?

Etler buzdolabına hem yeme sırasını hem de cinsine göre ayrılmalıdır. Yani sıklıkla kullanacağımız kıymaların bir üstesinde diğer bütün etlerin ve kemiklerin ayrı bir kesimde olması. Bu işlem buzdolabında etlerin kolaylıkla bulunabilmesi için yapılması gerekir.

Öte yandan bozulmadan muhafaza etmek içinse sıra sıra her bir et paketinin arasına soğuk girecek şekilde dizilmelidir.

Eğer sırayla dizmek için vakit yok ise, etler dizildikten sonra her saat başı etlerin yeri değiştirilmeli, donması sağlanmalıdır.

Et ne kadar süre saklanır?

Et, uygun koşulların sağlanmasının ardından buzdolabında 6 ay bekletilebilir. Bu nedenle, her defasında tüketilecek kadarının çıkarılması gerekiyor. Çözülen etin tekrar dondurulması ise sağlık açısından oldukça zararlı. Pişirmeden önce etin oda sıcaklığına getirilmesi daha yumuşak olmasını sağlıyor. .