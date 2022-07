Etler buzdolabında nasıl saklanır? Üst üste konan etler bozulur mu? Et buzdolabına nasıl yerleştirilmeli?

Etler buzdolabında nasıl saklanır? Kurban bayramında kesilen etlerin birden dolaba yerleştirilmesi, hem buzdolabı hem de tüketeceğiniz et için uygun değildir. Peki üst üste konan etler bozulur mu? Et buzdolabına nasıl yerleştirilmeli? Et bozulmadan nasıl istiflenir? İşte detaylar...