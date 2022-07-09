Kurtuluş Kuş tutuklandı mı? Kurtuluş Kuş cinsel saldırı olayı nedir? Kurtuluş Kuş son dakika haberi...

Kurtuluş Kuş tutuklandı mı? Son birkaç yılda ünlenen Kurtuluş Kuş'un olayı gündem oldu. Cinsel saldırı olayına adı karışan Kuş için sosyal medyada yorumlar yapıldı. Kurtuluş Kuş cinsel saldırı olayı nedir?

Son birkaç yılda ünlenen Kurtuluş Kuş'un olayı gündem oldu. Cinsel saldırı olayına adı karışan Kuş için sosyal medyada yorumlar yapıldı. Kurtuluş Kuş cinsel saldırı olayı nedir?

Kurtuluş Kuş tutuklandı mı?

Kurtuluş Kuş'un bir otelde hayranına karşı nitelikli cinsel saldırı suçu işlediği belirtildi.

Savcılık, ‘nitelikli cinsel saldırı' suçundan en az 12 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Kurtuluş Kuş cinsel saldırı olayı nedir?

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın'ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, Kuş'un ile B.B.'nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve 'kaybolan mesaj' modunu kullanarak konuşmaya devam ettikleri belirtildi. İkilinin, ilk olarak Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü ardından Aydın'da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine iddianamede yer verildi.

Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.'nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş'un, olay tarihinde Aydın'a konser için geldiği, B.B.'yi de kente çağırdığı kaydedildi.

.B.'nin, hediyesini vermek için saat 04.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş'un kaldığı otele gittiğine de iddianamede dikkat çekildi. Bu sırada odada başka kişilerin de bulunduğu, saatin ilerlemesiyle odadaki başka bölmeye geçip, sohbet ederken Kuş'un, B.B.'nin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı belirtildi.

Kuş'un istememesine rağmen B.B. ile zorla birlikte olduğu iddianamede vurgulandı. Kuş'a direnen B.B.'nin, yaşadığı acı nedeniyle attığı çığlıkların görevliler tarafından duyulduğuna da dikkat çekildi .