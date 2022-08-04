Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı | Halis Aygün KPSS soruları için ne dedi?

Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı! KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından Halis Aygün görevden alınmıştı. Aygün'ün sessizliği, merak konusu oldu. Aygün bir röportaj vererek 'Alnım açık, vicdanım rahat' açıklamasını yaptı. Halis Aygün KPSS soruları için ne dedi? İşte detaylar...

Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı! KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından Halis Aygün görevden alınmıştı. Aygün'ün sessizliği, merak konusu oldu. Aygün bir röportaj vererek 'Alnım açık, vicdanım rahat' açıklamasını yaptı. Halis Aygün KPSS soruları için ne dedi? İşte detaylar...

Halis Aygün KPSS soruları için ne dedi?

Prof. Dr. Halis Aygün, bir gazeteye verdiği röportajda ÖSYM Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin;

"Alnım açık, vicdanım rahat" diyerek 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyledi.

Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı | Aygün; "4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm" dedi.

Halis Aygün Ne Zaman ÖSYM Başkanı Oldu?

Prof. Dr. Halis Aygün 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak görevlendirilmişti. Aygün, 2022 yılı KPSS sorularının sızdırılması iddiasının üzerine, aniden görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KPSS açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konunun ardından; "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." açıklamasını yayınladı ve incelem başlattı.