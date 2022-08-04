Yeni KPSS ne zaman yapılacak? İptal edilen KPSS hangi tarihte tekrarlanacak? 6-7 Ağustos KPSS iptal mi?

Yeni KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin açıklamasıyla birlikte KPSS'ye giren öğrencilerin isyanı Twitter'da ses getirdi. Memur adaylığı için girilen sınavın tekrarlanacağı belirtildi. Peki ama İptal edilen KPSS hangi tarihte tekrarlanacak? 6-7 Ağustos KPSS iptal mi? Sorular yeniden mi hazırlanacak? İşte 2022 KPSS hakkında son dakika gelişmeleri...

ÖSYM'nin açıklamasıyla birlikte KPSS'ye giren öğrencilerin isyanı Twitter'da ses getirdi. Memur adaylığı için girilen sınavın tekrarlanacağı belirtildi. Peki ama İptal edilen KPSS hangi tarihte tekrarlanacak? 6-7 Ağustos KPSS iptal mi? Sorular yeniden mi hazırlanacak? İşte 2022 KPSS hakkında son dakika gelişmeleri...

Yeni KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından KPSS oturumlarının iptal edildiği açıklandı. Soruların sızdırılmasına ilişkin açılan incelemeler için net bir açıklama gelmedi.

Yeni KPSS ücreti ne kadar?

Yapılan 'özür' açıklamasında öğrencilerin yeni gireceği sınavdan bir ücret alınmayacağı da belirtildi. Yeni KPSS, daha önce girmiş öğrenciler için ücretsiz olacak.

6-7 Ağustos KPSS iptal mi?

Yapılan KPSS oturumunun iptalinin yanı sıra 6-7 Ağustos günü yapılacak olan sınavların iptali de gündeme geldi. Sınavların tamamen iptal edildiği ve yeni takvimin 17 Eylül günü açıklanacağı belirtildi.

İptal edilen KPSS hangi tarihte tekrarlanacak?

Yeni KPSS oturumunun ne zaman olacağı 17 Eylül takviminin yayımlanmasından sonra belli olacaktır. detaylar bekleniyor.

ÖSYM KPSS iptali açıklaması

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini belirten açıklamalar yayımladı. Ersoy;

"6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız."

Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." açıklamalarıyla bilgilendirdi. .