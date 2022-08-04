KPSS iptal mi edildi son dakika | 4 Ağustos KPSS iptal açıklaması | KPSS Lisans sınavı ne zaman tekrarlanacak?

KPSS iptal mi edildi son dakika | KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin ortaya atılan iddialar için bir son dakika açıklaması getirildi. ÖSYM tarafından Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri olmak üzere iki farklı oturumda girilen sınavın iptal edildiği açıklandı. Peki KPSS Lisans sınavı ne zaman tekrarlanacak? 4 Ağustos KPSS iptal açıklaması...

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin ortaya atılan iddialar için bir son dakika açıklaması getirildi. ÖSYM tarafından Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri olmak üzere iki farklı oturumda girilen sınavın iptal edildiği açıklandı. Peki KPSS Lisans sınavı ne zaman tekrarlanacak? 4 Ağustos KPSS iptal açıklaması...

KPSS iptal mi edildi son dakika

4 Ağustos KPSS iptal açıklaması | ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

" 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız."

Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

açıklamalarını paylaştı.

6-7 Ağustos KPSS oturumları yapılacak mı?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir." sözlerine yer verildi. Sınavın yeni takviminin kısa süre sonra yayımlanacağı da bildirildi.

KPSS Lisans sınavı ne zaman tekrarlanacak?

Henüz yeni KPSS oturumları için bir açıklama gelmedi. ÖSYM takviminin 17 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

KPSS Güncel Bilgiler

Her yıl KPSS oturumlarında 3 adet güncel bilgi sorulmaktadır. Öğrencilerin sadece ders konuları değil, güncel konularla da bağını kontrol etmeyi amaçlayan KPSS, Genel Kültür bilgisini taze tutmayı hedefler.

Güncel bilgilere ulaşmak için; haber dinleme, çeşitli etkinliklere katılma, aktivitelerden haberdar olma, gazete ve dergi okumak gerektmektedir. Bu sayede öğrencinin sınava karşı gerginliği de azalacaktır.