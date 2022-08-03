Halis Aygün kimdir? Halis Aygün ne zaman ÖSYM Başkanı oldu? Halis Aygün eşi ve çocuğu var mı?

Halis Aygün kimdir? Görevden alınmasıyla birlikte gündeme gelen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün hayatı merak konusu oldu. Peki ama Aygün ne okudu, ne mezunu ve göreve nasıl geldi? Halis Aygün ne zaman ÖSYM Başkanı oldu? Neden görevden alındı? Halis Aygün eşi ve çocuğu var mı? İşte Halis Aygün hakkında merak edilenler...

Görevden alınmasıyla birlikte gündeme gelen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün hayatı merak konusu oldu. Peki ama Aygün ne okudu, ne mezunu ve göreve nasıl geldi? Halis Aygün ne zaman ÖSYM Başkanı oldu? Neden görevden alındı? Halis Aygün eşi ve çocuğu var mı? İşte Halis Aygün hakkında merak edilenler...

Halis Aygün kimdir?

Halis Aygün 1968 yılında Giresun'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunudur. 1992 yılında yüksek lisansını, 1997 yılında ise İngiltere'de London City University'de doktorasını yaptı.

Profesör unvanını 2006 yılında aldı. ÖSYM Başkanı seçilmeden önce son olarak Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Dekan olarak görev yapıyordu. Kocaeli Üniversitesinde 7 yıl dekanlık, 10 yıl matematik bölümü başkanlığı görevlerinde bulunan Aygün, 9 yıldır da ÖSYM'nin Kocaeli ve Marmara Bölge Koordinatörlüğünü yürütüyordu.

Aygün'ün uluslararası hakemli dergilerde matematik alanında 51 makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu 55 bildirisi var.

Aygün ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kalite Kurulunda üniversitelerin kurumsal değerlendirmesinde takım başkanlığı ve değerlendirici olarak da görevde bulundu.

Halis Aygün ne zaman ÖSYM Başkanı oldu?

Prof. Dr. Halis Aygün Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına 2018 yılında atanmıştı. Bunun yanı sıra Aygün bir süre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kalite Kurulunda üniversitelerin kurumsal değerlendirmesinde takım başkanlığı ve değerlendirici görevinde de bulunmuştu.

Halis Aygün eşi ve çocuğu var mı?

Halis Aygün, Gül Aygün ile evli. Çiftin bu evlilikten çocuğunun olup olmadığı basına yansımadı.