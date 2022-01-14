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TIMETURK / GÜNDEM / Enes Kara'nın annesi ne açıklama yaptı? Enes Kara intiharı son dakika açıklamaları

Enes Kara'nın annesi ne açıklama yaptı? Enes Kara intiharı son dakika açıklamaları

Enes Kara'nın annesi ne açıklama yaptı? Enes Kara'nın bunalım nedeniyle intihar etmesinin sebebi, siyaset konusu yapılarak, ailesi suçlandı. Sosyal medyada da büyük bir yankı uyandıran konu hakkında anne Kara ve avukatı açıklamalarda bulundu. Peki ama Enes Kara'nın annesi neler söyledi? İşte merak edilen detaylar...

1 Saat Önce
2022-01-14 15:30:29
Enes Kara'nın annesi ne açıklama yaptı? Enes Kara intiharı son dakika açıklamaları

Enes Kara'nın annesi ne açıklama yaptı? Enes Kara'nın bunalım nedeniyle intihar etmesinin sebebi, siyaset konusu yapılarak, ailesi suçlandı. Sosyal medyada da büyük bir yankı uyandıran konu hakkında anne Kara ve avukatı açıklamalarda bulundu. Peki ama Enes Kara'nın annesi neler söyledi? İşte merak edilen detaylar...

Enes Kara'nın annesi ne açıklama yaptı?

Oğullarının acısını yaşayamadan çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını aktaran Hatice Kara; "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik." şeklinde bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu.

Ailenin avukatı Ömer Faruk Ceylan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes Kara'nın yaşadığı bunalım neticesinde intihar ettiğini ileri sürdü.

Olayın her yönüyle tetkik edileceğini aktaran Ceylan, "Enes Kara'yı alet ederek prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gerekli hukuki süreç takip edilecek." diye konuştu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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