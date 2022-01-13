Enes Kara cenazesi | Enes Kara nereye defnedilecek? Enes Kara'nın cenaze namazı kılınacak mı?

Enes Kara nereye defnedilecek? Enes Kara'nın cenaze namazı kılınacak mı? Enes Kara'nın cenazesi hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Kaldığı yurtta intihar eden Tıp Fakültesi öğrencisinin videosu viral oldu. Videoda; kaldığı yurdun şartlarını istemeyen ve hayata karşı olumlu bir bakış açısının olmadığını belirten gencin cenazesinin ne zaman kalkacağı araştırılıyor. Peki ama Enes Kara nereye defnedilecek? Ne zaman ve saat kaçta cenaze namazı kılınacak? İşte detaylar...

Enes Kara nereye defnedilecek? Enes Kara'nın cenaze namazı kılınacak mı? Enes Kara'nın cenazesi hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Kaldığı yurtta intihar eden Tıp Fakültesi öğrencisinin videosu viral oldu. Videoda; kaldığı yurdun şartlarını istemeyen ve hayata karşı olumlu bir bakış açısının olmadığını belirten gencin cenazesinin ne zaman kalkacağı araştırılıyor. Peki ama Enes Kara nereye defnedilecek? Ne zaman ve saat kaçta cenaze namazı kılınacak? İşte detaylar...

Enes Kara nereye defnedilecek?

Enes Kara'nın cenazesi Salı günü Hatay'ın Belen ilçesinde dedesinin mezarının yanına defnedildi.

Enes Kara videoda bahsettiği vasiyetinde; "Vasiyetimden bahsetmek istiyorum. Anneme bir sözüm vardı. Çalışmaya başladığım zaman ona bir fırın alacaktım. Bu biraz saçma olabilir ama annemle babam bu konuyu tartışıyordu. Annem fırını değiştirmek istiyordu, babam istemiyordu. Bir miktar param var onunla annem fırın alınmasını istiyorum.

Artanıyla da bir küçük kardeşime kalmasını istiyorum. 2 kız kardeşim var. Ailemden şunu rica ediyorum. Kardeşlerime daha toleranslı davranın.

İlerde muhtemelen okuyacağı üniversite bölümünü kendisi seçemeyecek, nerede kalacağını kendisi seçemeyecek, hiçbir şeyi seçemeyecek. Aileme karşı çıktığı zaman hiçbir şey yapamayacağını fark edecek. Lütfen yaptığınız hatanın farkına varın. Çocuklarınız için hayatınızı zehir ediyorsunuz.

Biliyorum ailem beni seviyor. Benim için iyi şeyler yapmaya çalışıyor ama gerçekten hayat artık çekilmez bir hal aldı. Kardeşlerim için de böyle olmasını istemiyorum. Diyeceklerim bu kadar” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.