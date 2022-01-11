Tıp öğrencisi Enes Kara neden vefat etti? Enes Kara nasıl öldü? İntihar eden genç öğrenci Enes Kara'nın kendini ateist olarak tanımladığı bir video ortaya çıktı. öğrencinin cemaat yurtlarında kaldığı da öğrenildi. Peki ama öğrenci nasıl vefat etti? Enes Kara intihar mı etti? İşte detaylar...

Tıp öğrencisi Enes Kara neden vefat etti? Enes Kara nasıl öldü? İntihar eden genç öğrenci Enes Kara'nın kendini ateist olarak tanımladığı bir video ortaya çıktı. öğrencinin cemaat yurtlarında kaldığı da öğrenildi. Peki ama öğrenci nasıl vefat etti? Enes Kara intihar mı etti? İşte detaylar...

Tıp öğrencisi Enes Kara neden vefat etti?

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Enes Kara geçtiğimiz aylarda bir video yayınlamış, videoda kendini ateist olarak ilan etmişti. Bunların ardından yazılı not bırakarak intihar etti. İntihar sonunda olayların üzerine, öğrencinin konuşmasıyla ilgili olarak, bir güruh tarafından cemaat yurtları suçlu bulundu.

Enes Kara videoda; ''Özgür hissetmiyorum, 24 saatte kendime ayırabildiğim 3 saat falan. Buna ek olarak dönem sonlarında okuma programları oluyor ve bir hafta boyunca sabahtan akşama kadar buradaki kitaplardan okuyorsun, telefonuna falan da el koyuyorlar.'' dedi.

Enes Kara nasıl öldü?

Enes Kara yayınladıoğı video ve ardından yazdığı not sonrasında intihar ederek vefat etmiştir.

"Cemaat Yurdu yüzünden İntihar Etti" Sözlerine Yanıt!

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, genç öğrencinin ölümü hakkında;

Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı.

Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz.

Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir.

Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir.

Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır...

#eneskara

açıklamalarında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.