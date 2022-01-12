Enes Kara nasıl öldü? Enes Kara nasıl intihar etti? Kaldığı yurttan video yayınlayıp not bıraktıktan sonra intihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümü büyük bir gündem oldu. Sosyal medyada da iki ayrı tarafın oluşmasına sebep olan olayın detayları hala araştırılıyor. Peki ama Enes Kara neden vefat etti? Nasıl intihar etti? İşte Enes Kara son dakika haberleri...

Enes Kara nasıl öldü? Enes Kara nasıl intihar etti? Kaldığı yurttan video yayınlayıp not bıraktıktan sonra intihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümü büyük bir gündem oldu. Sosyal medyada da iki ayrı tarafın oluşmasına sebep olan olayın detayları hala araştırılıyor. Peki ama Enes Kara neden vefat etti? Nasıl intihar etti? İşte Enes Kara son dakika haberleri...

Enes Kara nasıl öldü?

Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı büyükbir yankı uyandırdı. Gündemde siyasetçiler ve ünlüler tarafından tartışılan konu sıcaklığını koruyor.

Bunalımda olduğu söylenen, yaşantısı hakkında umudu kalmadığını belirten konuşmaları ve kaldığı yurttaki şartları beğenmemesinin sonucu olarak intihar için video yayınlayan genç, kaldığı yurtta intihar etti.

Enes Kara nasıl intihar etti?

Enes Kara, bildirilenlere göre, video yayınladıktan ve not bıraktıktan sonra kaldığı yurdun 7. katından atlayarak intihar etti.

Babası Mehmet Kara, yurtların suçlanması üzerine, çocuklarının bu duruma alışacağını düşündüklerini ve yurdun iyi bir ortam olacağını düşündüklerini belirten bir açıklama yaptı. Tabi bu açıklama da gündemdeki yerini aldı ve babanın gerici bir zihniyete sahip olduğu konuşudu.

Tıp Fakültesi öğrencileri ve sınıf arkadaşları da Enes için paylaşımda bulundular. Fakültenin kapısına çiçekler bırakan öğrenciler, arkadaşlarını andı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.