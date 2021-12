Ebeveynler dikkat! Bebek kameralarındaki büyük tehlike

Günümüzde pek çok ebeveynin başvurduğu bebek kameraları ciddi tehdit oluşturmaya başladı. Hackerlar, kolaylıkla hackleyebildikleri kameralardan çocuklarla iletişim kurabiliyor.

Çalıştıkları için bakıcı hizmeti alan birçok aile, evde olmadıkları sürede internet ağına bağlı kamera sistemlerine cep telefonları üzerinden bağlanıp, anlık olarak görüntülere ulaşıyorlar. Ancak internet ağı üzerinden çalışan cihazların şifrelerini kıran hackerlar ise son zamanlarda bu yöntem üzerinden çocuklara siber zorbalıkta bulunuyor. Uzmanlar ise aileleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda da bu sorunu gündeme getirdi. Koç, Meclis'te siber saldırılarında artış olduğuna dikkat çekerken, “Türkiye'de en çok hacklenen dijital cihaz ve bağlantılar çocuk-bebek kameraları" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLA KONUŞABİLİR

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise Milliyet'e yaptığı değerlindirmede şunları söyledi:

"Ebeveynler bakıcıları gözlemek bebek veya çocuklarının güvenliği için kamera sistemleri kurduruyorlar ancak bu sistemler hacklenebiliyor. Hackerlar bu sistemlere sızarak ebeveynlere yanlış alarm verebiliyorlar veya çocuklarla konuşabiliyor ve onları izleyebiliyor. Bu sistemlerin güvenlik açıkları bilindiği için sistemleri sağlayan şirketler de düzenli aralıklarla yazılım güncellemesi yayınlamakta ve riskleri azaltmaya çalışmakta. Fakat yine de aileler bu tedbirlere rağmen ekstra dikkatli olmak zorunda. Evdeki internet ağının güvenlik duvarı her zaman güncel tutulmalı. Kamera için kullanılan yazılım her zaman güncel tutulmalı, yeni versiyon çıktığı zaman eğer içinde açıklar varsa bu sorunlar giderilene kadar yazılım güncellenmemeli. Evde bulunan güvenlik sistemlerinin şifreleri de belirli aralıklarla değiştirilmeli. Kamera sisteminin bağlı olduğu wi-fi ağına başka cihazlardan bağlanılmadığına dikkat edilmeli ve ağlar kontrol edilmeli."

HEDEFTE ÇOCUK VE YAŞLILAR VAR

Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Çayırcı ev içi kamera sistemlerinin hackerların açık hedefi haline geldiğine dikkat çekerken, "Eğer bir ortamda internet ağına bağlı kamera ve mikrofon varsa hacklenme olasılığınız her zaman olacaktır. AB yaşanan bu tür sorunlara karşı kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeleri hayata geçirirken, önemli cezai yaptırım ve tedbirleri devreye soktu. Halihazırda hackerların hedefindeki en savunmasız grup yaşlılar ile çocuklar. Evinizde internet bağlantılı kameranız olduğu sürece siber saldırıya maruz kalabilirsiniz. Evlerine kamera yerleştiren aileler, her an bu cihazların siber simsarlar tarafından hacklenebileceğini bilmeliler. Bu riske karşı belli aralıklarla şifrelerin değiştirilmesi veya evde olunan saatlerde sistemin tümden kapatılması önlem olarak düşünülebilir. Eğer kamera hacklenmesi konusunda ciddi bir endişe varsa sistemlerin kesinlikle kullanılmamasını öneririm. Ancak bazen de sadece kişisel egoları tatmin için hackleyenler olabiliyor" görüşlerini iletti.

BULUT DAHA GÜVENLİ

Güvenlik Uzmanı Huzeyfe Önal ev içi kameralara yönelik hacker saldırılarında artış olduğunu belirtirken, şunları söyledi:

“Yeni sistemlerde, görüntüler bulut dediğimiz sistem üzerinden cep telefonlarımıza ulaşıyor. Bulut üzerinden gelen işlemlerin eski sistemlere göre daha güvenli olduğu söylenebilir ancak yine de siber saldırı riski her zaman var. Özellikle evlerinde eski sistemleri kullananların daha büyük risk altında. Ancak asıl tehdit kurumsal ticari şirketlerde yönelik. Geçtiğimiz günlerde bir Türk şirketin internet güvenlik sistemleri çökertildi. Firmanın tüm şifreleri ele geçirilirken sistemleri adeta felç edildi. Sistemi açmak için Rus kökenli olduklarını anladığımız hackerlara 300 bin dolar fidye verilmek zorunda kalındı. Hackerlar ABD, Rusya, Ukrayna ve Çin'de yoğun olarak faaliyet gösterirken, ticari şirketlerden para koparma peşindeler.”

‘ŞİFREYİ DEĞİŞTİRİN'

Barış Sancarbarlaz (Budem Elektronik-Kamera Sistemleri) “Ev içi modem ve kamera satın aldığınızda üzerlerindeki şifrelerin mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Şifreler değiştirilmediğinde saldırıya açıksınız demektir. İnternet ağına bağlı kamera sistemlerine yönelik saldırıları engellemenin bir yolu ancak korunmak için en önemli ayrıntı, şifrelemenin ilk satın alınmadan sonra mutlaka değiştirilmesi. Modem alan vatandaşların da, ilk bağlantıdan itibaren IP sistemi üzerinden şifre değişikliğine gitmelerini tavsiye ediyoruz. Stratejik kurum ve şirketler ise kamera sistemlerini kendileri kurarken, onlarca özel güvenlik bariyerleri oluşturuyorlar.”

KAMERADAN SES GELİYOR

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, Türkiye'de hacklenme sorunu yaşayan birçok vatandaşın toplum önünde dalga geçilme, kendisini değersiz hissedeceği endişesi ile siber saldırıya uğradığını gizlemeye çalıştığını belirtti. Mağdurların yaşadıkları hakkında da bilgi veren Demircan şunları söyledi:

“Bir yıl önce işitme engelli çocuğun yaşadığı evdeki kameranın kontrolünü ele geçiren hackerlar, anne emzirirken görüntü yayınlıyorlar. Aile bir zaman sonra kamera mikrofonundan küfür sesleri geldiğini duyuyor. 2 yaşındaki çocuk işitme engelli, küfürleri duymuyor. Baba durumu gerekli mercilere bildirirken, dijital güvenlik önlemleri alınıyor. Türkiye'de ise daha çok evdeki kameranın ev sahibinin komutları dışında çalışmaya başladığı şikayetleri var. BTK videoların olduğu siteleri kapattı.”

Kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.