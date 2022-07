Cübbeli Ahmet Hoca kaset olayı nedir? Ahmet Mahmut Ünlü ve Saadeddin Ustaosmanoğlu neler söyledi?

Cübbeli Ahmet Hoca kaset olayı nedir? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından cemaat içerisinde birçok sorun yaşandı. Bu sorunların ilki, Cübbeli Ahmet hocanın cenaze için söylediği sözler sonrasında patlak veriyor. Peki ama şeyhlik ve kaset olayları nedir? Ahmet Mahmut Ünlü ve Saadeddin Ustaosmanoğlu neler söyledi? İşte İsmailağa cemaati son dakika açıklamaları...

İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından başlayan tartışma büyüdü. Saadettin Ustaosmanoğlu, 'Cübbeli Ahmet'e 'kasetlerini patlatırız' diyerek meydan okudu. Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise bir programda bu söylemlere yanıt verdi. Detaylar bekleniyor.

Saadeddin Ustaosmanoğlu neler söyledi?

İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü için bir YouTube kanalında;

"Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman. Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım.

Şimdi yine hemen bunları belirtelim, filmin kendisini daha piyasaya sunmadık. Bunlar daha fragman yani. Fragman bölümünde böyle bir başlıkla bir kaç şey söyleyeceğiz. Cübbeli Ahmet Mahmut'a da çok fazla zıplamasın diye bir kaç şey soracağız. Hemen ona hitap ederek başlayalım. Cübbeli Ahmet Mahmut, hangi ülkeden başlayalım. Mesela Endonezya'dan başlayalım mı, Mısır?, Lübnan? hayır diyorsun. O zaman İran'dan başlayalım. Ama biz buradan bir kaç tanesiyle ilgili ipuçları vermek için başlayacağız. Filim ortaya çıktığında senin de şartellerin atacak. Şimdilik İran hariç diyelim, bu diğer üç ülkenin ismi zikredilecek. Cübbeli Ahmet Mahmut'un uluslararası maceralarının kapısını aralıyoruz şimdi.

İlk teklifimiz sana, erkeksen şeyhliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım. Haydi buyur, açık söylüyorum. Ve devam ediyorum, 2019 yılında efendi hazretleri hayatta iken kime biat ettin. İlmi icazetten bahsetmiyorum, tarikat icazetini kimden aldın. Sorunun cevabını biz kasetlerle vereceğiz. Sen yine yalancılıktan rücu edemezsin. Bu videolar elimizde haberin olsun. Bir an önce çık açıkla. Ya şeyhliğini ilan et, gemiler yak kurtul. Ya da biz bunları senin önüne koyacağız." sözlerini sarf etti.

Cübbeli Ahmet Hoca ne dedi?

Cübbeli Ahmet Hoca, konuşmalar üzerine; 'Mahmut Efendi'nin cenazesinde mehdi oradaydı namaz kıldı. İşte efendim Mahmut Efendi tabuttan bir teveccüh etti, Tayyip Bey sessiz duruma döndü mealinde şeyler söyleyen bir kişiyi ben ciddiye almıyorum, muhatap almıyorum' dedi.