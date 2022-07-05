Cübbeli Ahmet Hoca İsmailağa cemaati açıklaması | Cübbeli Ahmet Hasan Kılıç için ne dedi?

Cübbeli Ahmet Hoca İsmailağa cemaati açıklaması | Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamaları merak konusu oldu. Peki Cübbeli Ahmet Hasan Kılıç için ne dedi? 'Ben, İsmailağa İstişâre Heyeti'nde değilim. Yalnızca râbıtayla alâkalı şâhitliğime danışıldı' dedi. İşte detaylar...

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamaları merak konusu oldu. Peki Cübbeli Ahmet Hasan Kılıç için ne dedi? "Ben, İsmailağa İstişâre Heyeti'nde değilim. Yalnızca râbıtayla alâkalı şâhitliğime danışıldı" dedi. İşte detaylar...

Cübbeli Ahmet Hoca İsmailağa cemaati açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca youtube üzerinden; "İsmailağa'ya ben gittim. Bu kararı yazmışlardı. Benim şahitliğime müracaat ettiler. Ben şahitlik ettim. Ama oradaki kağıtta ‘Buradaki kararlar Cübbeli Ahmet Hoca ile alındı' denilince bazıları benim bütün kararlarda bulunduğumu zannedebilir. Yanlış anlaşılmasın. Ben oradaki heyetin üyesi değilim. Tüm kararlar bana sorulmuyor. Sorarlarsa doğruyu söylerim. Kararlarda onayım var gibi duruma düşmek istemem. Ben zamanında bunun bedelini ödedim. Benim kimseye minnetim yok. Orada bir yanlışlık olursa orayı söyleriz. Burada karar mekanizmasında Cübbeli var, her şey tasdik ediliyor, diyerek anlamayın. Ben bunun iki tarafla bedelini ödedim. Allah Hasan Efendi Hocamıza uzun ömür ihsan eylesin. Allah onu istismar edenlerden muhafaza eylesin" açıklamasını yaptı.