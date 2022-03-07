DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Barcelona'dan Galatasaray maçı açıklaması
Valilik'ten 8 Mart kararı: Taksim metro istasyonu kapatılacak
İngiltere'de kafalar karışık! 'Rusya'ya yaptırımlar ters tepebilir'
Gazeteci Altınok: ‘Evet Sayın Bakan çözümünüz nedir?’
Rusya: 'Gaz ambargosu uygulayabiliriz, zorlamayın'
Doğal gaz gemisinin Türkiye'ye varış tarihi açıklandı
Rusya: Petrole ambargo gelirse varil fiyatı 300 doları aşabilir
Rus tanklarındaki Z harfi ne anlama geliyor? Tankların üzerindeki Z harfinin anlamı
Cem Yılmaz: ‘Akaryakıt zamları tamamen uydurma! dolmuşa gelmeyin’
Ukrayna'nın hava savunma sistemleri
NYT: Ukrayna'ya 6 günde 17 binden fazla tanksavar silahı sokuldu
‘Rus ruhu’ ve Avrasya İmparatorluğu Projesi
TFF yayın ihalesi paketleri | Hangi pakette kaç maç var?
Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak? TFF yayın ihalesi | Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak?
İstanbullu şirketler ihracatta tarihi zirveye ulaştı

TIMETURK / GÜNDEM / Cem Yılmaz: ‘Akaryakıt zamları tamamen uydurma! dolmuşa gelmeyin’

Cem Yılmaz: ‘Akaryakıt zamları tamamen uydurma! dolmuşa gelmeyin’

Komedyen Cem Yılmaz, akaryakıttaki fiyat artışlarıyla ilgili 'Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey, her dolmuşa gelmeyin!' paylaşımıyla imalı yorumda bulundu.

2 Saat Önce
2022-03-07 23:43:01
Cem Yılmaz: ‘Akaryakıt zamları tamamen uydurma! dolmuşa gelmeyin’

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 57 kuruş, motorinin litre fiyatına 1,44 lira zam geldi. Cem Yılmaz, Twitter hesabından esprili bir dille tepkisini gösterdi:

“Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta! Kesinlikle katılmıyorum… Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bişey her dolmuşa gelmeyin! Eğer elele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki elele verelim.

Sanatçılar da sanatını yapsın! Bitti gitti :)) artık bunları öğrenin yahu! Kaç kere söylendi yani bunlar! Bazen gerçekten insanları anlayamıyorum. Lütfen elele verelim artık.”

cem yılmaz

Türkiye'de akaryakıt ve temel gıdada uygulanan fahiş fiyatlar gündemde yerini koruyor. Son iki haftada akaryakıta yapılan zamlara bugün zam daha eklendi. Son rakamlara göre benzinin litresi 19 lirayı, motorinin litresi ise 21 lirayı aştı.

3 bakandan yalanlama

Sosyal medyada ortaya çıkan yeterli stok bulunmadığı iddiaları ise vatandaşlar kaygılandırırken marketlerde uzun kuyruklar oluştu. Bunun üzerine ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptıkları açıklamalarda stokların bittiği iddialarını yalanladılar. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş