Rusya-Ukrayna çatışması ikinci haftasını doldurmak üzereyken en çok konuşulan hususlardan biri de Ukrayna'nın hava savunma sistemi oldu. Ukrayna, savaş öncesinde etkin bir hava savunma sistemi envanterine sahipti.

Kısmen Sovyetler Birliği'nin askeri mirasını devralmayı başaran Ukrayna, zaman içerisinde askeri kapasitesini büyük oranda geliştiremedi. Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna, savaş öncesinde etkin bir hava savunma sistemi envanterine sahipti.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri

Ukrayna'nın Hava Savunma Kuvvetleri'nin ana omurgasını, Sovyetler Birliği'nin 8'inci Hava Savunma Ordusu teşkil etti. Merkezi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bu kuvvetler, Sovyetler Birliği parçalanırken Ukrayna'nın ordusu haline geldi.

Ordunun komutanı Korgeneral Mikhail Lopatin, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nin ilk komutanı olacaktı.

2004 yılına kadar bağımsız bir yapılanma olarak faaliyetlerini sürdüren Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri, bu yılda Ukrayna Hava Kuvvetleri bünyesine dahil edildi.

Ukrayna'nın hava savunma sistemleri

Halihazırda Ukrayna'nın Uçaksavar Füze Kuvvetleri, ülkenin hava, deniz ve kara kuvvetleri içerisinde çalışan bir birim olarak faaliyetine devam ediyor.

Ülke genelinde en az 19 hava savunma alayı ve tugayı mevcut.

Ukrayna hava savunmasına ait askeri merkezler. Gri: Hava savunma birlikleri, Yeşil: Kara Kuvvetleri'ne ait hava savunma unsurları

Ukrayna Hava Savunma envanteri

Ukrayna'nın hava savunma sistemleri büyük çoğunlukla Sovyetler Birliği ve Rusya menşeli sistemlerden oluşuyor.

Bunun yanı sıra Rus işgali öncesinde ve işgal sırasında Batılı ülkeler Ukrayna'ya çok sayıda omuzdan atılan uçaksavar sistemleri tedarik etti. Bunların büyük bir kısmı Amerikan menşeli Stinger füzeleri.

Rusya ise savaş sırasında Ukrayna'ya ait çok sayıda hava savunma sistemini ve radar istasyonunu imha ettiğini belirtti.

"International Institute for Strategic Studies"in "The Military Balance 2021" raporuna göre, Ukrayna'nın envanterinde bulunan hava savunma sistemleri şu şekilde: (Savaştan önceki durum esas alınmıştır)

Kara Kuvvetleri

Uzun menzilli:

Birkaç S-300V (SA-12A Gladiator)

Kısa menzilli:

6 adet 9K330 Tor-M (SA-15 Gauntlet)

Nokta savunma (75'ten fazla):

9K35 Strela-10 (SA-13 Gopher)

9K33 Osa-AKM (SA-8 Gecko)

2K22 Tunguska (SA-19 Grison)

Uçaksavar silahı:

23 mm ZSU-24-4 Şilka

23 mm ZU-23-2

57 mm S-60

Deniz Kuvvetleri

Nokta savunma:

4K33 Osa-M (SA-N-4 Gecko)

Uçaksavar silahı:

AK630M

23 mm ZSU-23-4

Hava Kuvvetleri

Uzun menzilli: 250 adet S-300P/PS/PT (SA-10 Grumble)

Orta menzilli: 72 adet 9K37M Buk-M1 (SA-11 Gadfly)

Kısa menzilli: Birkaç S-125 Pechora (SA-3 Goa)

Nokta savunma: 9K35M Strela-10M

Uçaksavar silahı: ZU-23-2

Jandarma güçleri (İçişleri Bakanlığı'na bağlı)

Nokta savunma: 9K38 Igla (SA-18 Grouse)

Uçaksavar silahı: ZU-23-2

Kaynak: Mepa News .