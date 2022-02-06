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'Bugün Türkiye ekonomisin girdiği çıkmazın baş mimarı Babacan'dır'

Aydınlık gazetesi yazarı Şule Perinçek, 'Bugün Türkiye ekonomisin girdiği çıkmazın baş mimarı ve Millet ittifakının baş ekonomisti DEVA Lideri Ali Babacan'dır' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-06 10:01:42
'Bugün Türkiye ekonomisin girdiği çıkmazın baş mimarı Babacan'dır'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisinin ve eşinin at üzerindeki fotoğraf karelerini sosyal medyadan paylaşarak akaryakıt fiyatlarını eleştirmesine sosyal medyadan tepkiler yağmıştı.

Yapılan paylaşımlarda Babacan'a tepki gösterenler, "Özelleştirmeci konuşmuş. Benzin fiyatını 'eleştireceğim' derken düştükleri durum. Peki, ata binmenin fiyatı ne kadar?", "DEVA'nın çözümü bu demek, Asya bozkırlarına dönelim, masrafımız az olur.", "Fakir edebiyatı' yapayım diyor ama onu da beceremiyor.", "Zenginler fakir şakası yapmasın.", "Sülalem rahat' tarzında muhalefet örneği." ifadelerini kullanmışlardı.

DEVA liderine bir tepki de Aydınlık gazetesi yazarı Şule Perinçek'ten geldi.

Şule Perinçek'in bugün gazete yayımlanan "DEVA Partisi'nin çözümü" arabaşlıklı yazısı şöyle:

Bugün Türkiye ekonomisin girdiği çıkmazın baş mimarı ve Millet ittifakının baş ekonomisti Ali Babacan “Benzin fiyatlarını görünce biz” (@alibabacan) diye paylaşmış fotoğrafı.
Ben pek gülümseyemedim bile...
Acı acı baktım.
Aydınlık'ın Ekonomi Servisi Şefi Recep Erçin altına not düşmüş:
At bakım fiyatından haberiniz var mı? Bindiğiniz sütçü beygiri değil! (@mrecepercin)
Milletimiz de durur mu yaratıcılıkta yarışa girmiş:
-At kesin İngilizdir
-Rahmetli eski patronumun Veliefendi'de dört yarış atı vardı, bildiğim kadarı ile yıllık olarak bir servet harcıyordu. Ama yarışlarda dereceye giren atlardı bunlar genellikle ve bizim saf altılı camiası onları fazlası ile besliyordu
-Buna kalsa ülkede at bile kalmazdı. Onu bile ithal ederdik.

 

 

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