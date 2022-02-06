Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi?

Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini yaptığı ve çok güzel bir atmosferde çekilen Patron Mutlu Son İstiyor filminin oyuncuları merak ediliyor. Çekilip vizyona girdiği tarihte iyi bir izlenmeye ulaşan film, farklı platformlarda hala izleniyor. Peki ama Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi? Senarist ve yönetmeni kim? Yapımını kim üstlendi? İşte detaylar...