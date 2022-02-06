Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi?
Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini yaptığı ve çok güzel bir atmosferde çekilen Patron Mutlu Son İstiyor filminin oyuncuları merak ediliyor. Çekilip vizyona girdiği tarihte iyi bir izlenmeye ulaşan film, farklı platformlarda hala izleniyor. Peki ama Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi? Senarist ve yönetmeni kim? Yapımını kim üstlendi? İşte detaylar...
2022-02-06 10:07:40
Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini yaptığı ve çok güzel bir atmosferde çekilen Patron Mutlu Son İstiyor filminin oyuncuları merak ediliyor. Çekilip vizyona girdiği tarihte iyi bir izlenmeye ulaşan film, farklı platformlarda hala izleniyor. Peki ama Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi? Senarist ve yönetmeni kim? Yapımını kim üstlendi? İşte detaylar...
Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler?
Tolga Çevik - İsfendiyar
Ezgi Mola - Eylül
Murat Başoğlu - Faruk
Erkan Can - Arif
Ersin Korkut - Lokman
Nusret Çetinel - İzzet
Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri
Zeki Ocak - Cezmi
Ayşenur Yazıcı - Vuslat
İcmal Aktuna - İclal
Sarp Bozkurt - Çırak Miladı
Oğuz Okul - Faruk Baba
Saba Tüme - Show sunucusu
Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi?
Patron Mutlu Son İstiyor filmi Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğinde, Nevşehir Kapadokya içerisinde çekildi.
Sevilen yapım "Patron Mutlu Son İstiyor" filminin senaristliğini Yılmaz Erdoğan, Yapımını ise Pelin Ekici Kaya, Necati Akpınar üstlenmiştir. .
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