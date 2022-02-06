DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza
Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı
İYİ Partili Koray Aydın'dan 'Tansu Çiller parti kuruyor' iddiası
'Bugün Türkiye ekonomisin girdiği çıkmazın baş mimarı Babacan'dır'
Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi?
Gönül Dağı 50.bölüm full izle | Gönül Dağı yeni bölüm tek parça
Sefa Doğanay kimdir kaç yaşında? Sefa Doğanay hayatı ve kariyeri...
Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı
Okullarda tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak
ABD'den çarpıcı tespit: Kiev hükümeti iki gün içinde düşer
Eda Sakız kimdir? Eda Sakız kaç yaşında? Eda Sakız şarkı sözleri
Barış buluşması kana bulandı: 2 ölü, 6 yaralı
Taladro kimdir? Taladro şarkı sözleri
Araştırma: Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor
Kraliçe Elizabeth tahtının varisini açıkladı

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi?

Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi?

Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini yaptığı ve çok güzel bir atmosferde çekilen Patron Mutlu Son İstiyor filminin oyuncuları merak ediliyor. Çekilip vizyona girdiği tarihte iyi bir izlenmeye ulaşan film, farklı platformlarda hala izleniyor. Peki ama Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi? Senarist ve yönetmeni kim? Yapımını kim üstlendi? İşte detaylar...

58 Dakika Önce
2022-02-06 10:07:40
Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi?

Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini yaptığı ve çok güzel bir atmosferde çekilen Patron Mutlu Son İstiyor filminin oyuncuları merak ediliyor. Çekilip vizyona girdiği tarihte iyi bir izlenmeye ulaşan film, farklı platformlarda hala izleniyor. Peki ama Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi? Senarist ve yönetmeni kim? Yapımını kim üstlendi? İşte detaylar...

Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler?

Tolga Çevik - İsfendiyar

Ezgi Mola - Eylül

Murat Başoğlu - Faruk

Erkan Can - Arif

Ersin Korkut - Lokman

Nusret Çetinel - İzzet

Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri

Zeki Ocak - Cezmi

Ayşenur Yazıcı - Vuslat

İcmal Aktuna - İclal

Sarp Bozkurt - Çırak Miladı

Oğuz Okul - Faruk Baba

Saba Tüme - Show sunucusu

Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi?

Patron Mutlu Son İstiyor filmi Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğinde, Nevşehir Kapadokya içerisinde çekildi.

Sevilen yapım "Patron Mutlu Son İstiyor" filminin senaristliğini Yılmaz Erdoğan, Yapımını ise Pelin Ekici Kaya, Necati Akpınar üstlenmiştir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş