Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü için ilk aday belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlük görevinden alınmasından sonra YÖK, rektörlük adaylığı için başvuru ilanı yayımlamıştı. Rektörlük için başvuracağını açıklayan ilk isim ise Prof. Dr. Erhan Erkut, oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alınmıştı. Bulu'nun yerine, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekaleten rektörlüğe atandı.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) rektörlük adaylığı için başvuru ilanı yayımladı. Başvurular 2 Ağustos'a kadar sürecek.

Rektörlik için başvuracağını açıklayan ilk isim ise Prof. Dr. Erhan Erkut, oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Erkut, "Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü için başvuru yapmaya karar verdim. Hem paydaşları kapsayan hem de liyakatı öne çıkaran bir seçim sistemini savunuyorum. Özgeçmişimin başvurular arasında olmasının süreci daha sağlıklı yapacağını düşünüyorum. Tüm adaylara başarılar" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına yapılan çok sayıda yorumun ardından Erkut'tan bir açıklama daha geldi:

"Beni tanıyanlar eğitim sistemini altüst etmeye soyunmuş bir aktivist olduğumu bilirler. YetGen ile üniversitelerin yapamadığı şeyleri yapıyorum. Rektörlük ise ateşten gömlek—6 yıl taşıdım, biliyorum. Amacım sürecin tartışılmasına ve liyakatın geri gelmesine destek olmak.

Çok sayıda destek mesajı ve az da olsa eleştiri için teşekkürler. Yetersiz bilgi ile spekülasyon yapmamanızı rica ediyorum. Çok uzun zamandır hak ettiğim bir tatildeyim. Tatil dönüşü bir yazı ile ne yapmak istediğimi anlatmaya çalışacağım. Tümüyle şeffaf bir süreç olacak."

ERHAN ERKUT KİMDİR?

1957 yılında doğan Erhan Erkut'un Türkiye, Kanada'da vatandaşlığı bulunmaktadır. Lisans derecesini 1980'de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden, doktorasını ise 1986'da Florida Üniversitesi'nden aldı.

1985-2005 yıllarında Alberta Üniversitesi İşletme Fakültesinde ders veren Prof. Erkut bu dönemde "INFORMS Teaching of Management Science Practice Award" ile "3M Teaching Fellowship" başta olmak üzere dokuz eğitim ödülü ile Canadian Operational Research Society tarafından verilmiş beş başarı ödülü aldı, ve 50'den fazla hakemli dergi makalesi yayınladı.

Eğitim ve araştırmanın yanında birçok endüstriyel projeyi de yöneten Prof. Erkut, Centre for Excellence in Operations adlı bir uygulamalı araştırma merkezi kurdu ve INFORMS Transactions in Education dergisinin kurucu editörlüğünü yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.