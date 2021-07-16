ABD'de perakende satışlarda artış

ABD'de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,6'lık artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak, 621,3 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,4 azalması yönündeydi.

Ekonomik normalleşmeyle birlikte artan talebe bağlı olarak artış kaydeden perakende satışlar, mayıs ayında yüzde 1,7 azalmıştı.

Perakende satışlar haziranda yıllık bazda ise yüzde 18'lik artış gösterdi.

Bu dönemde, elektronik mağazalarındaki satışlar aylık yüzde 3,3, giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 2,6, akaryakıt istasyonlarındaki satışlar yüzde 2,5, yiyecek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu mağazalardaki satışlar ise yüzde 2,3 arttı.

Aynı dönemde mobilya mağazalarındaki satışlar aylık yüzde 3,6, motorlu araç satışları yüzde 2, spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalardaki satışlar yüzde 1,7 ve yapı malzemeleri satan mağazalardaki satışlar yüzde 1,6 azaldı.

Analistler, perakende satışların bu yıl hızlanan aşılama, hükümet teşvikleri ve artan tasarrufların desteğiyle keskin bir şekilde arttığını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.