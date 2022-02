Bakan Kurum duyurdu: Alınacak kararlar Türkiye'nin 100 yılına damga vuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İklim Şurası’nda alınana kararların Türkiye’nin 100 yılına damga vuracağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İklim Şurası'nda konuşma yaptı.

Bakan Kurum konuşmasında, "İnanıyorum ki bu çalışmalarımız bütün dünya için referans olacaktır." dedi.

Bakan Kurum, "Türkiye'nin kapsamlı bir iklim kanununa ihtiyacı var. Elde edeceğimiz verilerle birlikte bu süreci yürütüp bir an önce bu kanunu hazırlayacağız. Hazırlıkları sürdürülen kanunun Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek ve damga vuracak çerçeve de bir belge olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanı Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Türkiye son 20 yılda her şart altında yükselmeyi, değişimin dönüşümün merkezi olmayı başarmış ender ülkelerden biridir. Sayısı bini aşkın her bir katılımcımıza şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin ilk iklim şurasını ülkemiz, milletimiz ve doğamız için hayırlı olmasını diliyorum. Bizim medeniyetimiz tabiat ahlakını bütün insanlık alemine örnek olmuş bir medeniyettir. Biz ağaç kesmekle baş kesmeyi bir tutan bir milletin torunlarıyız.

SON 10 YILIMIZ VAR

Sadece biz değil aslında bütün insanlık hep bu incelikte yaşamıştır. Fakat o zarafet köprülerinin altından çok azgın sular geçti. Son 200 yılda insanı doğa ile barışıklığı maalesef sona erdi. İnsanın milyonlarca yıl süren doğa anlayışı yerini mekanik bencil bir doğa düşüncesine terk etti. Geçtiğimiz günlerde bir gencimiz gökyüzünün bu kadar güzel kalmasının sebebi insanlardan uzak durması mıdır? diye sordu. Ben haklısın demekle yetindim. Bu sorunun içerdiği manadan yola çıkarak insanoğlunun bu suçları önlemek için elini taşın altına koymayan kişi suçu işleyen kişi kadar suçludur diyorum. Gidişatı değiştirebileceğimiz son 10 yılımız var. Bu fırsatı değerlendirebilecek son nesil biziz. Peki ağaçlarımızın akarsularımızın yok oluşunu kim kurtaracak.

BU ÇALIŞMALARIMIZ BÜTÜN DÜNYA İÇİN REFERANS OLACAKTIR

İnanıyorum ki bu çalışmalarımız bütün dünya için referans olacaktır. Türkiye'nin sözü ne kadar yükselirse sözü küresel düzeyde yükselecektir. Gençler bu konunun öncüsü olacaklar. İklim değişikliği ile mücadelemizin en büyük paydası olacaklar. Biz görüyoruz ki genler her şeyin farkındalar ve geleceğimize dair atacağımız her adımda bizim yanımızdalar.

Hiçbir devlet tek başına bu sosyal patlamaları bu dev afetleri durdurabilme gücüne sahip değildir. Şu an sıcaklık artışı 1.2 santigrat derece olmuş. Hiçbir tedbir alınmazsa 2'nin üzerine çıkma beklentisi var. Küresel emisyonların 10 yılında yüzde 45 azaltılması 1050 yılında da sıfıra ulaşması gerekiyor. Bu hedefe ulaşmanın yolu da 2030'a kadar tüm ülkelerin yılda ortalama yüzde 7.6 azaltım yapması gerekiyor.

MÜCADELEMİZ DÜNYA ÜLKELERİ TARAFINDAN ALKIŞLANIYOR

Akdeniz havzasında yer almamız sebebiyle yüksek risk taşıyan ülkeler arasında yer almaktayız. Geçtiğimiz yıl seller heyelanlar afetler yangınlar yaşandı. Konyamızda 600'ün üzerinde dev obruklardan görebilirisiniz. Marmara'da müsilaj riski devam ediyor.

Bu süreçten en az etkilenmek adına bu mücadeleyi vermek zorundayız. Söz veriyoruz ve sözlerimizi bir yıl içerisinde tutarak örnek bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemiz dünya ülkeleri tarafından alkışlanıyor. Vatandaşımızın gülen yüzünü görmek bizim için her şeyden daha kıymetli.

Vakti gelmiş bir fikrinin önünde kimse duramaz. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin lehine olgunlaşmış fikri hayata geçirmiş ve fırsatlarla dolu yeni bir sosyal dönüşüm sürecine sokmasını bilmiştir. İkim değişikliğinde geniş görevler yüklendik. Herkesi bu sürecin içine dahil etmeye gayret gösterdik. Her fikri her projeyi kıymetli bulmak suretiyle bu süreci yönetmeye gayret gösteriyoruz

ZAMAN YOL HARİTAMIZI BELİRLEME ZAMANI

Zaman yol haritamızı ve öncelikli politikamızı belirleme zamanı. Bundan sonraki süreçte bu şura, burada alınacak kararlar bu sürecin kanuna birlikte desteklemesi ve yapacağımız uygulamalar ile birlikte ülkemizin gelecek 100 yılına damga vuracak kararları alacağız. Önümüzdeki süreçte depolama batarya ve akıllı şebekelerin kurulumunu daha da artıracağız.

OECD verilerine göre 2030 yılına kadar enerji ulaştırma, su ve telekomünikasyon alt yapısı için yılda 6.3 trilyon Dolar tutarında yatırım yapılması gerekmektedir. Artık tüm meslekler iklim değişikliğini önceliklendirmek zorundadır.

TÜRKİYE'NİN KAPSAMLI BİR İKLİM KANUNUNA İHTİYACI VAR

Türkiye'nin kapsamlı bir iklim kanununa ihtiyacı var. Elde edeceğimiz verilerle birlikte bu süreci yürütüp bir an önce bu kanunu hazırlayacağız. İkim değişikliğin topyekün bir seferberliği ortaya koymamız şarttır. Biz doğamızı dünyamızı çok seviyoruz ve yer yüzünde her ley bir denge ve nizam içerisindedir Biz bugün neye sahipsek bunu doğaya borçluyuz. Her şeyin ana kaynağı doğadır. Yegane gayemiz doğal kaynaklarımızı en güzel en temiz haliyle koruyarak ülkemizi daha ileri noktalara taşımaktır.

