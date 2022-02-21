SGK'dan faizsiz konut kredisi

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 2022 yılında da faizsiz konut kredisi uygulamasını başlattı. Başvurular doğrudan Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek. Peki, SGK 0 faizli konut kredisinden kimler yararlanacak? İşte SGK ile konut kredisi alma yolları...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ev almak isteyen ancak bütçesi az olanların konut sahibi olabilmesi için büyük bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Buna göre SGK konut kredisi için gerekli koşulları sağlayan kişilere sıfır faizle kredi verecek. Peki, 2022 SGK sıfır faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Sıfır faizli ev kredisi şartları neler? İşte haberin detayları...

Kredi için başvurular 2022 devam ederken, faizsiz krediden sigortalının kendisi ya da geride kalan hak sahibindeki eş, çocuk, anne ya da babalar yararlanabiliyor. Başvurular doğrudan Ziraat Bankası şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca kredinin geri ödenmesinde ise kişinin almakta olduğu aylığın dörtte biri oranında kesinti oluyor.

Faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir?

Harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların veya bu sebeple hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler 684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazileri krediden yararlanacak.

Krediden yararlanacak hak sahipleri

arasında öncelik sıralaması nasıl olacak?

Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde öncelikle; - Malulün kendisine, - Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine, - Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, - Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına, konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilmektedir.

Faizsiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlara 'Hak Sahipliği Belgesi' ve 'TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi' düzenlenmekteydi. Ancak SGK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan 'Veri Paylaşımına İlişkin Protokol' gereğince, SGK'dan aylık alanların 'Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması' Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır.

Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin SGK tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kullanılan kredi borcu ne şekilde tahsil ediliyor?

Kredinin geri ödenmesinde kişinin almakta olduğu aylığın 1/4'ü oranında kesinti yapılıyor. Aylık bağlanmamış ya da aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının 1/4'ünün yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılır.

Malullerin çalıştığı kamu kurumunda çalışmalarının devam etmesi ve aylıklarını da bu kurumlardan almaları hallerinde, kredi kullanılacak aydan önceki son aylığının 1/4'ünün yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve borç bitene kadar hak sahibi tarafından bankaya yatırılmaktadır.

Kredi borcu bitmeden aylığı kesilenlerin veya aylık almayan hak sahiplerinin borçları ne şekilde tahsil edilecek?

SGK, kredi kullananlardan her ne suretle olursa olsun aylığı kesilenlerin aylıklarının kesildiğini ve bakiye borç tutarını Ziraat Bankanın Genel Müdürlüğüne bildirmektedir. Kamu kurumunda çalışan malullerin çalıştığı kurum ile her ne suretle olursa olsun ilişkisinin kesilmesi durumunda ilgili kamu kurumu tarafından Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne yazılı bildirim yapılmaktadır.

Aynı şekilde kurumdan aylık almayan ve halen kamu kurum/kuruluşu statüsünde olmayan bir yerde çalışan kredi kullanıcılarının bakiye kredi borcu, kurumdan almış olduğu son aylığının 1/4'ünün yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilerek her ayın yirminci günü akşamına kadar bankaya, borç bitinceye kadar krediyi kullananlar tarafından yatırılmaktadır. Kredi kullanan hak sahibinin ölümü halinde, hak sahibi olan ve aylık almaya devam eden kişi varsa aylıklarının 1/4'ü oranında kurumca kesinti yapılmaktadır.

Aylığa bağlanan çocuklara müştereken kredi verilmiş ve bunlardan bir veya birkaçının aylığının kesilmiş olması halinde; geri ödeme taksitlerinin tahsilatı aylık almakta olan çocuklardan 1/4 oranında kesilmeye devam etmektedir. Aylığı kesilenlerin taksitleri ise son ödenen aylık taksit miktarının yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve bu taksit tutarı kredi borcu tamamlanıncaya kadar kendilerince bankaya yatırılmaktadır.

Aylık almayan ancak hak sahibi olan çocukların vefatı durumunda kredi taksitlerinin ödemesi, hak sahibi olan ve aylık almaya devam eden kişi varsa aylıklarının ¼'ü oranında kurumca kesinti yapılır. Aylık almakta olan hak sahibinin bulunmaması durumunda ise son ödenen taksit tutarının yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilerek ve varisleri tarafından bu taksit tutarı kredi borcu tahsil edilinceye kadar ödenmektedir.

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