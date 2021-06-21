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Babacan: Siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız
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Babacan: Siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, AYM'nin HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Biz siyasi partilerin kapatılma cezasıyla karşı karşıya kalmasına karşıyız' diye konuştu.

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21.06.2021 14:33:11
Babacan: Siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AYM'nin HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Biz siyasi partilerin kapatılma cezasıyla karşı karşıya kalmasına karşıyız" diye konuştu.

Halk Radyo'da gazeteciler Elif Doğan Şentürk ile Savaş Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlayan Babacan şöyle konuştu:
Quote Message: Siyasi içerikli davaların maalesef hükûmetin ve hükûmet başkanının yoğun etkisi altında sürdüğünü görüyoruz. Yargı sürekli sinyal bekliyor. Suç kişiseldir, şahıslarla ilgilidir. Biz siyasi partilerin kapatılma cezasıyla karşı karşıya kalmasına karşıyız. Partilerin mensuplarının, yöneticilerinin hukuk karşısında her an hesap vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Tabela değiştirmekten kolay bir şey yok. HDP'nin temsil ettiği siyasi çizginin evveliyatında harfin birisi öne, birisi arkaya konuyor. Bunlar yanlış yöntemlerdir, siz kişilerin suç işleyip işlemediğine bakın.”

Siyasi içerikli davaların maalesef hükûmetin ve hükûmet başkanının yoğun etkisi altında sürdüğünü görüyoruz. Yargı sürekli sinyal bekliyor. Suç kişiseldir, şahıslarla ilgilidir. Biz siyasi partilerin kapatılma cezasıyla karşı karşıya kalmasına karşıyız. Partilerin mensuplarının, yöneticilerinin hukuk karşısında her an hesap vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Tabela değiştirmekten kolay bir şey yok. HDP'nin temsil ettiği siyasi çizginin evveliyatında harfin birisi öne, birisi arkaya konuyor. Bunlar yanlış yöntemlerdir, siz kişilerin suç işleyip işlemediğine bakın.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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