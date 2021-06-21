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Reisi ilk basın toplantısında ne mesajı verdi?

Reisi ilk basın toplantısında ne mesajı verdi?

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip ayrılan İbrahim Reisi, ilk basın toplantısını düzenledi. Biden'le görüşmeyeceğini söyleyen Reisi, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

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21.06.2021 14:22:07
Reisi ilk basın toplantısında ne mesajı verdi?

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip ayrılan İbrahim Reisi, ilk basın toplantısını düzenledi. Reisi, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.

Reisi'nin açıklamalarından satır başları şöyleydi:

- Dış politikamız (2015'teki) nükleer anlaşmayla sınırlı kalmayacak. Dünya ile etkileşim halinde olacağız.

- İran halkının çıkarlarını nükleer anlaşmaya bağlamayacağız.

- ABD 2015 nükleer anlaşmasını ihlal etti. Avrupa Birliği de taahhütlerini yerine getirmedi. ABD anlaşmadaki taahhütlerine uymalı ve anlaşmaya geri dönmelidir. Avrupa ise ABD'nin baskısı altında kalmamalı ve verdiği sözleri tutmalıdır.

- İran'ın balistik füze programı pazarlığa açık değil.

"ABD, yaptırımları kaldırmalı"

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları da kaldırması gerektiğini söyledi.

Biden ile görüşme soruldu

Reisi, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise ''hayır'' yanıtını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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