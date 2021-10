ANALİZ: MOSSAD’a operasyonu ancak Türkiye yapabilirdi

Uluslararası ilişkiler yazarı Nedret Ersanel, geçtiğimiz gün MİT tarafından ele geçirilen MOSSAD ajanlarına yönelik operasyonu uluslararası güç dengeleri çerçevesinde değerlendirdi

Ersanel'in “MOSSAD'a operasyonu ancak Türkiye yapabilirdi…” başlıklı yorumu;

Ne yapmak istediğini takip edebiliyoruz; Baltık-Doğu Avrupa-Balkanlar-Karadeniz çizgisinde Rusya'nın üzerine gitmek istiyor. Ama ‘yenmek' istemiyor! Koparmak istiyor. Çin'den. İlk amacı bu. Yakınlaşarak değil, itip-kakarak. Kissinger'dan uzaklaştığı, Pentagon'a yaklaştığı yer burası Biden'ın…

İkinci amaç, Azerbaycan-Ermenistan savaşının çıktısı, Kafkaslar ve Orta Asya denklemini bozmak, en azından sulandırmak. ‘Altılı'yı yırtmak…

ABD Genelkurmay Başkanı Austin'in NATO Savunma Bakanları buluşmasından önce, Gürcistan-Romanya-Ukrayna ziyaretlerinin anlamı buydu. Hatta Karadeniz'de aynı gün yaşanan Rus ve Amerikan uçaklarının dalaşması da o stresin sonucu…

ABD'nin NATO zirvesindeki niyeti, Rusya'ya karşı ittifak üyelerini aktif hale geçirmekti. Rusya'ya karşı, ‘eylem çağrısı' yaptı. Anti-Rus planı imzalattı. Moskova anlamıştı, NATO misyonunu önceden tahliye etti…

Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerini, AB-ABD-NATO'nun daha baskıladıkları dönem yaşıyoruz ve başarılı oldukları hissediliyor. Zaten iç siyasetleri dizayn ediliyor, oradan da anlayabiliriz. Yunanistan-Dedeağaç'ta –bizi de gözüne kestiren– ağır yığınağın esas anlamı da bu…

MAJÖR: RUSYA-İRAN…

Rusya'nın, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrası yaptığı, ‘üslerimden faydalanabilirsiniz' teklifini hatırlarsınız. Küçük düşürücüydü. Amerika'nın Orta Asya eşiğinde ve Kafkasya'da ‘geniş alan' bulamamasının küresel vitrine konmasıydı…

Geçtiğimiz salı Moskova'da Afganistan özelinde bir araya gelen Rusya'nın misafirleri listesine bakarsanız durum anlaşılır; Çin, Hindistan, Pakistan, İran, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan. Harita üzerinde boyarsanız nasıl bir ‘ada'nın koparıldığını görebilirsiniz…

Üstüne, Rusya-İran arasında, Suriye üzerinden yaşanan gerilimde de gevşeme var. Rusya Savunma Bakanı Şoygu; “Rusya, İran ile askeri işbirliğini geliştirmeye hazır ve iki ülke Suriye'de ‘terörle birlikte mücadele' ediyor”. (‘Russia ready to develop military cooperation with İran, says defense chief', 19/10, TASS.)

Bölgesel güvenlikte açılmış ‘kaslı kart'lardan biridir! Çok dikkat ister. Ucu Afganistan'a gidecektir, açık. Ama ana parça Türkiye'yi ilgilendiriyor. ABD de İran'la iyi geçinecek ve geçiniyor. Moskova ve Washington politikalarının İsrail'le açık ilişkisi var! Tekrar yazıyorum, İsrail! Cevabı da bir defada 15 Mossad ajanının derdest edilmesi oluyor. Bu mektubu başka ülke yazamazdı. Üç adrese birden gitti…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.