Alışveriş ve paylaşım yaparken dolandırılmayın!

Salgın sürecinden bu yana dijital dolandırıcılık tehditleri yüzde 46 oranında artış gösterdi. Uzmanlar ise uyarılarına devam ediyor...

İş yaşamından eğitime kadar pek çok alanda alışkanlıklarımızı kökten değiştiren pandemi ile birlikte internet alışverişi ve sosyal medya kullanımı, yaş grubu ve sosyal statü fark etmeksizin toplumun her kesimi tarafından kabul gördü.Son dönemde dijital mecraların yoğun kullanım oranı ile doğru orantılı olarak artan dijital dolandırıcılık vakaları konusunda da uzmanlar uyarılarını sürdürmeye devam etmekteler.

Tehditler yüzde 46 arttı

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu da yaptığı değerlendirmede şunlara vurgu yaptı: ¨Yapılan son araştırmalara göre, salgın sürecinden bu yana dijital dolandırıcılık tehditlerinin yüzde 46 oranında arttığı biliniyor. Son dönemde müşteri hizmetlerimize yardım almak için başvuran kullanıcıların sorularından, şikayetlerinden ve kötü deneyimler sonucunda online alışverişlerde yaşadıkları güvensizlikten yola çıkarak biz de kronikleşen bu sorunu rahatlıkla doğrulayabiliriz.

Dolandırıcılar boş durmuyor

Dolandırıcılar, ‘kimlik avı' e-postaları, sosyal medya, cep telefonunuzdaki SMS mesajları, sahte teknik destek telefon görüşmeleri, sahte alışveriş siteleri ve benzeri birçok yöntem kullanabilirler. Bu tür dolandırıcılıkların temel amacı; kredi kartı hırsızlığı, kullanıcı oturum açma ve şifre bilgilerini ele geçirme ve hatta kimlik hırsızlığı olabilir. Özellikle çocukları ve yaşlıları hedef alan dijital dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler geliştirmeye devam etseler de yaygın olarak kullanılan yöntemleri anlatarak kullanıcıları bilinçlendirme ihtiyacı duyduk.¨

Oltalama saldırılarına dikkat

Günümüzün en yaygın siber dolandırıcılığı olan ¨oltalama¨ saldırılarında hacker'lar, kimlik avı e-postaları göndererek kullanıcıları kandırmaya çalışırlar. Bu e-postalarda, bir siber suçlu sizi, normalde iş yaptığınız bir kamu kurumu gibi güvenilir bir web sitesinde oturum açtığınıza inandırmaya çalışır. Bu bir banka, kamu kurumu, sosyal medya hesabı, çevrimiçi bir alışveriş sitesi, seyahat sitesi ve daha fazlası olabilir.

Gönderi ve paylaşımı takipteler

Sosyal medya dolandırıcılıkları, haber akışınız veya mesaj kutunuzda görebileceğiniz çeşitli gönderilerle yapılmaya çalışılır. Bunların tümü, potansiyel olarak kötü amaçlı yazılım barındırabilecek bir bağlantıya tıklamanızı sağlamak amacı taşır. Çoğu zaman; Twitter, Instagram ve Facebook'ta, ilgi uyandırıcı, sponsorlu gönderi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Telefon hesapları ve sahtecilik

¨Mobil dolandırıcılık¨ olarak da adlandırılan bu yöntem pek çok biçimde gerçekleşebilir ancak en yaygın olanı kimlik avıdır. Bu aplikasyonlar tıpkı kimlik avı e-postaları gibi, gerçekçi bir şekilde tasarlanmıştır. Telefonunuzda kayıtlı; şifreler, fotoğraflar ve bankacılık uygulamalarındaki bilgiler gibi hassas verileriniz çalınır. Çoğunlukla mobil işletim sistemlerinin kendi aplikasyon marketleri dışından indirilen üçüncü parti yazılım ve uygulamalardır.

Sahte alışveriş siteleri uyarısı

Sofistike tasarımlar ve düzenler kullanan siber hırsızlar, gerçek gibi görünen veya mevcut web sitelerini kopyalayan sahte web siteleri oluşturabilir ve yayınlayabilir. Sahte alışveriş siteleri gerçek olamayacak kadar ¨iyi fırsatlar¨ sunabilir. Örneğin, ilgili web sitesinde çok düşük fiyatlarla popüler giyim markaları ve pahalı elektronik ürünler bulabilir, kendinizi bu siteye kart bilgilerinizi girerken bulabilirsiniz.

Ödül dolandırıcılığı

Bu tür dolandırıcılıklar, kimlik avı kategorisine girer. E-posta ya da mesaj yoluyla, büyük miktarda para veya egzotik bir yerde tatil kazandığınız iddia edilebilir, kazandığınız ödülü alabilmek için kimlik bilgilerinizi girmenizin yeterli olduğu söylenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.