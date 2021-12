Alman DW Türkçe'nin Çerkeslerle ilgili haberi büyük tepki çekti

Türkiye’ye karşı yaptığı algı haberleriyle tepkilerin odağındaki Alman medya kuruluşu DW Türkçe’nin, “Kafkasya’dan Türkiye’ye Çerkeslerin Hikayesi” başlığı ile yayınladığı önyargılı belgesele tepkiler dinmiyor. Belgesel haberde, Türkiye'de Çerkeslere karşı asimilasyon uygulandığı iddia edildi.

Alman Deutsche Welle Türkçe, hazırladığı videoda Çerkesler hakkında tarihi bilgiler verdikten sonra Türkiye sınırları içinde asimilasyon politikalarına maruz kaldıkları iddia etti.

Anadolu'nun etnik zenginliği, kültürel mozaiği içinde önemli bir yere sahip olan Çerkesler 1864 tarihinden sonra yoğunlaşmak üzere, Rus İmparatorluğu tarafından uygulanan katliam, etnik temizlik, tehcir ve sürgün politikalarıyla dünyanın dört bir yanına göç etmek zorunda kaldı.

Kafkasların kadim halklarından biri olan Çerkeslerin büyük bir bölümü ise Osmanlı İmparatorluğu'na sığındı.

Türk halkı ile 150 yıllık bir tarihi birliktelik içinde, Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere ülke tarihinde önemli kilometre taşları olan dönemlerde kader birliği yapan Çerkeslerin halen en kalabalık nüfusu Türkiye'de.

Bu uzun yıllara dayanan birlikteliği ise Alman medyasının Türkiye'de yayın yapan kurumu Deutsche Welle (DW) Türkçe hedef aldı.

Türkiye'ye "asimilasyon uyguladı" suçlaması

Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı ifade edilen videoda, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." deniliyor.

Videoda ayrıca, "Çerkesler kültürlerini kaybetmemek için uğraşıyor. Teşvik etmek lazım, yoksa yakın bir gelecekte çerkes dili ve kültürü yakın bir gelecekte yok olacak." ifadelerine yer verildi.

Alman Deutsche Welle'nin algı operasyonuna başta Türkiye'de yaşayan Çerkesler olmak üzere birçok kesimden tepki geldi.

Paylaşımın ardından Çerkes

Forumu'ndan tepki geldi

Çerkes Forumu Twitter'dan gösterdiği tepkide, “Tüm Kamuoyunun Dikkatine! Çerkes Forumu ve Türkiye'deki Çerkesler olarak Alman DW kanalının Türkiye aleyhine iddialarını asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız. Biz Çerkesiz. Bizden Hain Çıkmaz” denildi.

Kalın'dan da DW'ye tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, 'Çerkes kardeşlerimiz bu hain ve manipülatif habere en güzel cevabı verdiler. DW Türkçe ve şürekası dahil herkes bilsin ki Türkiye'de kardeş kavgası ve çatışma çıkartmak isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz onların en büyük korkusu olsun' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çerkeslerin Alman DW kanalının yayımladığı iddiaları reddettiğini bildirdi. Çelik, 'Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları 'Türkiye aleyhine iddialar' olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler. Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız' diyen Çerkes kardeşlerimiz her türlü fitneye karşı her zaman en güçlü duruşu ortaya koyuyorlar. Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkes kardeşlerimizden her zaman 'Biz Çerkesiz Bizden Hain Çıkmaz' cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkes kardeşlerimiz varolsun. Birliğimiz ebedi olsun' dedi.

Manisa Milletvekili Baybatur: Çerkesler bu

devletin kurucu unsurlarındandır

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da habere tepki gösterek "Bu beşinci kol faaliyetleri bizim bildiğimiz, alışık olduğumuz, ülkemize yönelik her zaman yapılan faaliyetlerdir. Ama biz Çerkesler buna prim vermeyiz, pabuç da bırakmayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şemsiyesi ve ay yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan dolayı son derece mesut ve bahtiyarız" dedi.

Baybatur, kendisinin de Çerkes olduğunu belirterek "Çerkesler bu devletin kurucu unsurlarındandır. Bunda endişe ve tereddüdümüz yoktur. Bugün Kayseri'de ve Düzce'deki üniversitelerde Çerkesce dil eğitimi verilmektedir. İlkokullarda seçmeli ders olarak vardır. Bu hangi asimilasyondur. Buradaki hedef farklıdır. Bugün Türkiye'de 5 milyona yakın Kafkas kökenli Çerkes yaşamaktadır. Hiçbir şekilde biz asimilasyona uğramış değiliz. Bu beşinci kol faaliyetleri bizim bildiğimiz, alışık olduğumuz, ülkemize yönelik her zaman yapılan faaliyetlerdir. Ama biz Çerkesler buna prim vermeyiz pabuç da bırakmayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şemsiyesi ve ay yıldızlı Türk bayrağının altında yaşamaktan dolayı son derece mesut ve bahtiyarız. İnşallah ülkemizi büyüterek ekonomisinden tüm alanlara kadar bu ülkede müreffeh bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

DW'diye diğer tepkiler ise şöyle:

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, “Alman DW, Çerkes kardeşlerimize asimilasyon yapıldığını söylemiş! Biz Alman, Rus, soykırımından kaçan kardeşlerimize muhacir deriz. Siz de Almanya'da Türkleri niye asimile edemiyoruz diye dertlenirsiniz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Tüm Kafkas ulusları bir bütündür. Kimse kimseyi eritmemiş, ancak birbirleriyle bütünleşmişlerdir. Yitirilen bir kültür değil, büyütülen bir kültürel bütünlük vardır. Türk bir ırkın değil ortak kültür, geleneklerde örgütlenmiş topluluktur.” diyerek tepkisini dile getirdi.

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerika'da 50 eyaleti birleştirip ABD, Avrupa'da 27 ülkeyi birleştirip AB kuran EMPERYALİSTLER, Türkiye'yi BÖLME ‘proje'leri üretmeyi sürdürüyorlar. Atatürk'ün ‘Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir' diye tanımladığı milletimizi de ülkemizi de böldürmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Emekli Tümgeneral ve yazar Ahmet Yavuz, DW Türkçe'nin haberini alıntılayarak, “Türkiye Cumhuriyet'ini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bu tanım kimseyi dışlamaz aksine herkesi kucaklar. Bunun dışına çıkan saygıyı hak etmez zira yıkıcılıktır, bölücülüktür!” diye yazdı.

Diğer yapılan paylaşımlar ise şöyle oldu:

Gazeteci Nedim Şener: “Algı operasyonu” nasıl yapılır derseniz, örnek verebilirsiniz…

Habertürk Yazarı Kürşad Zorlu: Saptırma ve çarpıtma işte böyledir!

Gazeteci Yunus Paksoy: Irkçılığın ve faşistliğin kitabını baştan yazan bir ülkenin devlet kanalı için biraz fazla mı ne?

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük: Alman istihbarat aparatı DW Türkçe bakın neleri kaşıyıp gündeme getiriyor. Sanki Türk devleti Çerkez vatandaşlarımıza zulmetmiş gibi haber yapıyor.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı: Saptırma ve bir o kadar da çarpıtma haber ararsanız en büyük örneği aşağıdadır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu: Türkiye'nin iç cephesine bir fitne hamlesi daha… 5.Kol; gri propaganda araçlarıyla yine eşeleme çırpınışında…

KAFFED'den DW Türkçe'nin haberine destek

Yaşanan tartışmalar üzerine Türkiye'deki Çerkes diasporasının en büyük çatı kuruluşu olan Kafkas Dernekleri Federasyonu'ndan (KAFFED) yazılı bir açıklama yapıldı.

KAFFED Genel Başkanı seçilen Ümit Dinçer imzasıyla yapılan açıklamada, 'Ayrı bir halk olarak anadillerini, kültürel kimliklerini korumak, geliştirmek için gereken şartların sağlanmaması ve bazı engellemeler sebebiyle bugün 4-7 milyon arasında Çerkesin yaşadığı Türkiye'de Çerkeslerin bir asimilasyon olgusunu yaşadıkları doğrudur' ifadelerine yer verildi.

Kafkasya'dan Osmanlı topraklarına yaşanan sürgünün tarihi arka planı hakkında da bilgi verilen açıklamada, Türkiye'de yaşayan Çerkesler arasında asimilasyonun yaygın olduğu ve bunun nedenlerinden birinin de geçmişte uygulanan kimi politikalar olduğu vurgulandı.

Sosyal medyadan tepkiler: Almanya önce kendi tarihi ile yüzleşsin”

Belgesel yayımlandıktan kısa süre sonra Türkiye'deki Çerkeslerin, DW'nin gerçekleştirmeyi planladığı provokasyonu sezip özellikle sosyal medya üzerinden bu yayına tepkilerini dile getirdikleri görüldü. Kafkas yapılanmalarından da olayın büyümesi üzerine kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yapıldı.

Türkiye'de yaşayan Kafkas kökenliler, Çerkeslerin birinci sınıf vatandaş olup herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadıklarını, son yıllarda gerçekleştirilen demokratik atılımlarla kimlik ve kültürlerinin koruma altına alındığını, "asimilasyon" ifadesinin kullanımının doğru olmadığını ve Almanya'nın önce kendi tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası haline gelen Çerkeslerin, DW'nin hayalini kurduğu azınlık temelli taleplerinin bulunmadığının altı çizilmeli. Türkiye'de Çerkesler ve hatta tüm Kafkasyalılar, asimilasyona uğradıklarını ya da kültürel kimliklerinin yok edildiğini düşünmüyorlar. Bu durum, belgesele yapılan çevrim içi yorumlarda da rahatlıkla görülebilir.

Çerkesler, Türkiye'deki bütün vatandaşlar gibi öğretmen, asker, polis, akademisyen, işçi, tüccar olan, bu ülkenin bütün demokratik haklarından yararlanan, tarihsel anlamda yaşadıkları acıların gerçek sorumlusunun kim olduğunun gayet bilincinde olan ve kendileri üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan politik müdahaleleri algılayabilecek yetkinlikte bir toplum. DW'nin bu girişimi de bu gerçeği gözler önüne sermiş durumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.